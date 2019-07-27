Изнасиловавших пассажирку проводников приговорили к 2,5 года лишения свободы

Костанай. 26 июля. Kazakhstan Today - В Костанайском городском суде №2 оглашен приговор обвиняемым в изнасиловании экс-проводникам поезда "Тулпар-Тальго", передает корреспондент Kazakhstan Today.

Обвиняемые признаны виновными по пункту 1 части 2 статьи 120 Уголовного кодекса (Изнасилование) и приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, в прошлом году в купе пассажирки поезда "Тулпар-Тальго" посреди ночи ворвался проводник. Он открыл дверь ключом, накинулся на женщину и стал ее насиловать. В шоковом состоянии она не смогла даже кричать. Страх полностью парализовал ее. Следом вошел второй проводник и сделал то же самое.

Проводник зашел, открыл ключом двери, изнасиловал девушку . Материалы уголовного дела говорят о том, что девушка зашла в купе. То есть был свидетель. Отселили сначала пассажира, который находился с ней в этом купе. Человек планировал изнасилование. Сегодня утром мне написала еще одна потерпевшая. Она узнала одного из этих проводников. Она будет давать показания в полиции", - сообщила правозащитница Дина Смаилова.

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