В полиции Западного Казахстана прокомментировали задержание педофила

В полиции подчеркнули, что в настоящее время речь идет не об изнасиловании девочек. Дело квалифицируется как "насильственные действия сексуального характера, в которых не было полового акта".

По заявлению двух жительниц области ОП Теректинского района начато досудебное расследование по статье УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Назначены экспертизы. Подозреваемый задержан", - уточнили в полиции.

Ранее газета " Уральская неделя " сообщила, что в поселке Жана Омир Теректинского района полиция задержала местного жителя - молодого человека, который недавно вернулся из армии. Его подозревают в сексуальных насильственных действиях в отношении двух девочек 4 и 5 лет, которые проживали по соседству с ним. Сегодня, 9 августа, суд должен вынести решение о мере пресечения в отношении подозреваемого.

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