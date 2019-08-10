В полиции Западного Казахстана прокомментировали задержание педофила

Уральск. 9 августа. Kazakhstan Today - В полиции Западно-Казахстанской области опровергли факт изнасилования двух девочек 4 и 5 лет, передает Kazakhstan Today.
В полиции подчеркнули, что в настоящее время речь идет не об изнасиловании девочек. Дело квалифицируется как "насильственные действия сексуального характера, в которых не было полового акта".
По заявлению двух жительниц области ОП Теректинского района начато досудебное расследование по статье УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Назначены экспертизы. Подозреваемый задержан", - уточнили в полиции.
Ранее газета "Уральская неделя" сообщила, что в поселке Жана Омир Теректинского района полиция задержала местного жителя - молодого человека, который недавно вернулся из армии. Его подозревают в сексуальных насильственных действиях в отношении двух девочек 4 и 5 лет, которые проживали по соседству с ним. Сегодня, 9 августа, суд должен вынести решение о мере пресечения в отношении подозреваемого.
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