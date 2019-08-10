Уральск. 9 августа. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане педофил изнасиловал двух малолетних девочек, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты "Уральская неделя" , возраст пострадавших – 4 и 5 лет. Сейчас они находятся в больнице. По подозрению в совершении преступления задержан молодой человек, проживавший по соседству.

"Подозреваемого задержали в поселке Новая Жизнь (бывший совхоз "Чаганский"). Известно об этом стало позавчера, 7 августа, после того как одна из девочек рассказала об этом своему отцу, работающему в полиции. Журналистам об этом сообщил источник в адвокатуре ЗКО. В самом поселке эту информацию подтвердил хорошо осведомленный местный житель, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, одна из двух девочек проживает в городе, но в момент преступления гостила у своих родственников в поселке", - пишет издание.

В Теректинском отделе полиции подтвердили, что подозреваемый в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.

Он задержан в порядке статьи 128 УПК РК. До того как суд выберет меру пресечения, он будет содержаться у нас", - сообщили в дежурной части полиции.

Сообщается, что задержанный недавно вернулся из армии. До армии несколько раз его доставляли в полицию из-за участия в драках.

Сегодня, 9 августа, суд должен вынести решение о мере пресечения в отношении подозреваемого.

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