Наказание за изнасилование должно быть жесткое - глава МВД

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Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Наказание за изнасилование должно быть жесткое, заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает Kazakhstan Today.

"По изнасилованиям предусмотрены очень жесткие меры наказания. Просто к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Просто говорить: там жестко, там не жестко - это двояко. Я считаю, что это тяжкое преступление, оно нарушает конституционные права как гражданина, как женщины. Посягая на ее личную свободу, оскорбляет честь и достоинство. Это тяжкое преступление, за которое должно быть жесткое наказание", - сказал министр после личного приема граждан в партии "Nur Otan".

По его информации, сейчас Генеральная прокуратура совместно с МВД и другими правоохранительными органами разрабатывает ряд изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. "Это все будет регламентировано не приказом МВД, а законом. Все предложения поступили в Генеральную прокуратуру, оттуда поступят в парламент, где будут обсуждаться", - сообщил Ерлан Тургумбаев.

Напомним, в прошлом месяце был вынесен приговор по резонансному делу в отношении двух проводников, изнасиловавших женщину в поезде "Тулпар-Тальго".





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