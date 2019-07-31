Костанайская транспортная прокуратура опротестовала приговор проводникам-насильникам

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Костанайская транспортная прокуратура внесла ходатайство об ужесточении приговора проводникам, изнасиловавшим пассажирку поезда, передает Kazakhstan Today.
Главной транспортной прокуратурой изучен приговор суда в отношении проводников поезда №98 сообщением Нурлы жол - Актобе, осужденных за совершение изнасилования пассажирки. В результате Костанайской транспортной прокуратурой в суд внесено апелляционное ходатайство (протест) об изменении приговора и применении в отношении осуждённых более строгого наказания", - написал в Facebook главный транспортный прокурор РК Ернат Сыбанкулов.
Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура изучит приговор проводникам-насильникам на предмет законности и обоснованности.
Напомним, на прошлой неделе в Костанайском городском суде №2 был оглашен приговор обвиняемым в изнасиловании экс-проводникам поезда "Тулпар-Тальго". Они приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Между тем прокурор просил для обвиняемых 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.
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