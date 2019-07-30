Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Главная транспортная прокуратура изучит приговор проводникам-насильникам на предмет законности и обоснованности, передает Kazakhstan Today.

"Относительно уголовного дела по факту изнасилования пассажирки, имевшего место в вагоне поезда №98 сообщением Нурлы жол - Актобе Главная транспортная прокуратура сообщает, что в ходе судебных прений прокурор поддержал обвинение в полном объеме и просил осудить виновных лиц к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Суд принял иное решение. В настоящее время приговор суда изучается на предмет законности и обоснованности", - написал в Facebook Главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Костанайском городском суде №2 был оглашен приговор обвиняемым в изнасиловании экс-проводникам поезда "Тулпар-Тальго" . Они приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, в прошлом году в купе пассажирки поезда "Тулпар-Тальго" посреди ночи ворвался проводник. Он открыл дверь ключом, накинулся на женщину и стал ее насиловать. В шоковом состоянии она не смогла даже кричать. Страх полностью парализовал ее. Следом вошел второй проводник и сделал то же самое. "Проводник зашел, открыл ключом двери, изнасиловал девушку. Материалы уголовного дела говорят о том, что девушка зашла в купе. То есть был свидетель. Отселили сначала пассажира, который находился с ней в этом купе. Человек планировал изнасилование. Сегодня утром мне написала еще одна потерпевшая. Она узнала одного из этих проводников. Она будет давать показания в полиции", - сообщила правозащитница Дина Смаилова.

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