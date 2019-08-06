Пережившая насилие в поезде "Тулпар-Тальго" женщина обратилась к казахстанцам

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Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - На странице фонда "НеМолчи.kz" в Facebook опубликовано обращение женщины, подвергшейся изнасилованию в поезде "Тулпар-Тальго", передает Kazakhstan Today.

Хочу выразить благодарность каждому из вас! Я прочитала много отзывов, увидела много репортажей в СМИ, поняла, что это преступление получило всеобщий резонанс, благодаря вашему неравнодушному отношению! Я хотела бы, чтобы в нашей стране ни одна женщина или ребенок никогда не столкнулись с насилием, чтобы они чувствовали себя защищенными и знали, что в таких ситуациях помощь и защита будут профессиональными", - говорится в сообщении.

Она отметила, что в связи с произошедшим переживает до сих пор большое личное горе. "Я много лет строила свой личный безопасный мир, много училась, много работала, побывала в разных странах, видела разные культуры и с большой любовью всегда возвращалась на родину. Я верила, что нахожусь под защитой в своей стране, у себя дома. Но оказалось, что любой из нас, в любой момент, в любом месте может стать жертвой подобных обстоятельств. Я думала, что страшнее той ночи ничего уже не может быть, в те минуты весь мой мир рухнул. Но потом я столкнулась со страшными испытаниями, которые оказывается нужно проходить во время следствия и судов. То моральное насилие и унижение, с которым мне пришлось столкнуться, можно сравнить с повторным изнасилованием. Оказывается, жертвы насилия не защищены и даже еще более уязвимы в процессе следствия. Мне пришлось пережить давление как со стороны "группы поддержки" подозреваемых, так и со стороны следствия и суда. Я рада, что самое страшное позади, и очень хотела бы чтобы никому из вас никогда не довелось пережить подобное!" - написала пострадавшая.

"В связи с этим я, как женщина, пережившая насилие, обращаюсь к руководству страны и депутатам парламента РК с просьбой ужесточить наказание сексуальным насильникам. Выработать единый алгоритм действий для сотрудников правоохранительных органов, чтобы пережившие насилие точно знали каждый шаг, который должно сделать следствие", - заключила она.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в купе пассажирки поезда "Тулпар-Тальго" посреди ночи ворвался проводник. Он открыл дверь ключом, накинулся на женщину и стал ее насиловать. В шоковом состоянии она не смогла даже кричать. Страх полностью парализовал ее. Следом вошел второй проводник и сделал то же самое.

Напомним, в конце июля 2019 года в Костанайском городском суде №2 был оглашен приговор обвиняемым в изнасиловании экс-проводникам поезда "Тулпар-Тальго" . Они приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Между тем прокурор просил для обвиняемых 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Костанайская транспортная прокуратура внесла в суд апелляционное ходатайство (протест) об изменении приговора и применении в отношении осуждённых более строгого наказания.

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