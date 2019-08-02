Глава КТЖ попросил генпрокурора ужесточить наказание осужденным за изнасилование проводникам

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Руководство и сотрудники АО НК "Казакстан темир жолы" решительно осуждают действия бывших проводников Жетеса Умбеталиева и Колканата Курманиязова, совершивших 26 сентября 2018 года насильственные действия по отношению к пассажирке поезда. Настоящим просим принять меры по назначению наказания Умбеталиеву и Курманиязову, соразмерного тяжести совершенного ими преступления", - говорится в письме, опубликованном в СМИ.
Напомним, на прошлой неделе в Костанайском городском суде №2 был оглашен приговор обвиняемым в изнасиловании экс-проводникам поезда "Тулпар-Тальго". Они приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Между тем прокурор просил для обвиняемых 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Костанайская транспортная прокуратура внесла в суд апелляционное ходатайство (протест) об изменении приговора и применении в отношении осуждённых более строгого наказания.
Накануне первый заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Канат Альмагамбетов принес извинения в связи с изнасилованием пассажирки проводниками поезда.
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