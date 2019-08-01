Первый зампред КТЖ принес извинения в связи с изнасилованием пассажирки поезда

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Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Канат Альмагамбетов принес извинения в связи с изнасилованием пассажирки проводниками поезда, передает Kazakhstan Today.

Что касается нашумевшего случая по изнасилованию пассажирки, мы искренне сожалеем. От имени АО "КТЖ", от себя лично приношу извинения. Я считаю, что это недопустимые действия проводников. Вместо того чтобы обеспечить безопасный провоз пассажира, они совершили такое преступление. Это называется преступление. Конечно, пострадала не только пассажирка, считаем, что пострадала репутация наших проводников, наших сотрудников. Мы считаем, что они будут осуждены. Еще раз говорю, что мы сожалеем. И надеемся, что такого больше не повторится", - сказал представитель компании-перевозчика, пишет Kazpravda.kz .

Он отметил, что в отношении виновных сотрудников приняты соответствующие меры.

Со своей стороны, начиная с центрального аппарата и до начальников поезда, которые были уволены, мы приняли меры. Такие случаи не должны оставаться безнаказанными, должны приниматься самые решительные меры", - заключил он.

Напомним, на прошлой неделе в Костанайском городском суде №2 был оглашен приговор обвиняемым в изнасиловании экс-проводникам поезда "Тулпар-Тальго". Они приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Между тем прокурор просил для обвиняемых 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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