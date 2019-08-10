Алматы. 9 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержали экс-полицейского, насиловавшего в течение нескольких лет несовершеннолетнего, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Его задержали. Санкцию суда ждем. Он подозревается в совершении преступлений по части 3 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) и 194 (Вымогательство) УК РК", - сообщила корреспонденту Kazakhstan Today адвокат Айман Умарова.

По ее информации, инцидент произошел примерно пять лет назад. 16-летнего мальчика в течение нескольких лет насиловал полицейский, а также шантажировал и вымогал у потерпевшего деньги. По данным адвоката, его жена, которая на тот момент также работала в полиции, тоже замешана в этом деле. Помимо этого, в данном деле фигурирует еще один мужчина, который также насиловал несовершеннолетнего.

Как сообщалось ранее, в прошлом году пожилая жительница поселка Абай Туркестанской области сообщила, что ее семилетнего внука больше года избивала и насиловала группа старшеклассников. Скандал приобрел всереспубликанский уровень. Расследование длилось 8 месяцев. В результате Генпрокуратура сообщила, что к суду будет привлечен один из четырех обвиняемых подростков . Ему уже больше 14 лет, и по закону он уже несет ответственность за подобные преступления. В отношении других подростков ввиду их малолетства дела были прекращены. Рассмотрение дела в суде началось в сентябре прошлого года. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Обвиняемый был признан виновным по части 4 статьи 121 и приговорен к семи годам лишения свободы в колонии средней безопасности. В марте 2019 года в Туркестанском областном суде на апелляционном заседании приговор по данному делу был оставлен в силе

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