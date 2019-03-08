Туркестан. 7 марта. Kazakhstan Today - Приговор по делу об изнасиловании мальчика из села Абай оставили в силе, передает Kazakhstan Today.

5 марта 2019 года в Туркестанском областном суде состоялось апелляционное заседание суда. Приговор оставлен в силе. Также коллегией вынесено постановление о нарушении прав потерпевшего, допущенных должностными лицами, в том числе при производстве предварительного следствия", - сообщила в Facebook общественный деятель Аружан Саин.

По ее информации, в настоящий момент ребенок с мамой проживают в Алматы, мальчик учится в школе. Бабушка с тетей находятся в поселке Абай и отказываются переезжать в Алматы, пока не продадут квартиру в Абае. Вырученную сумму от продажи квартиры семья намерена использовать в виде взноса для ипотеки, чтобы приобрести жилье в пригороде Алматы.

Как сообщалось ранее, в марте прошлого года пожилая жительница поселка Абай сообщила, что ее семилетнего внука больше года избивала и насиловала группа старшеклассников. Скандал приобрел всереспубликанский уровень. Расследование длилось 8 месяцев. В результате Генпрокуратура сообщила, что к суду будет привлечен один из четырех обвиняемых подростков. Ему уже больше 14 лет, и по закону он уже несет ответственность за подобные преступления. В отношении других подростков ввиду их малолетства дела были прекращены.

Рассмотрение дела в суде началось в сентябре прошлого года. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Обвиняемый был признан виновным по части 4 статьи 121 и приговорен к семи годам лишения свободы в колонии средней безопасности, проинформировал портал Otyrar.kz.

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