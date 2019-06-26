Отмену неприкосновенности экс-президента Кыргызстана Атамбаева одобрила Генпрокуратура страны

Бишкек. 25 июня. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура Кыргызстана одобрила предложение депутатов парламента о лишении неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщил во вторник во время заседания парламента генпрокурор республики Откурбек Джамшитов, передает Kazakhstan Today.

Представление генеральной прокуратуры о лишении Атамбаева неприкосновенности направлено в парламент", - заявил он.

По его словам, в главном надзорном органе считают, что бывший глава государства может быть причастен к перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

13 июня в Кыргызстане была создана парламентская комиссия по снятию неприкосновенности с экс-президента, в ее состав вошли представители всех шести фракций. Спустя несколько дней комиссия объявила о наличии оснований для отмены иммунитета Атамбаева, данное решение было поддержано всем депутатским корпусом. После получения заключения Генпрокуратуры депутаты по закону вновь должны провести голосование по этому вопросу. Парламент обязан завершить данную процедуру в трехмесячный срок, в противном случае выдвинутые ими обвинения считаются отклоненными, напоминает ТАСС

Планируется, что вопрос о лишении бывшего президента неприкосновенности будет рассмотрен в Верховном Совете КР 25 июня. Ранее представители правоохранительных органов республики объявили о наличии уголовных дел в отношении Атамбаева

Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 года по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Экс-президент стал инициатором выдвижения два года назад на пост главы государства кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова

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