В Кыргызстане депутаты создали комиссию по лишению неприкосновенности бывшего президента Атамбаева

Бишкек. 18 июня. Kazakhstan Today - В Кыргызстане депутаты создали комиссию по лишению неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, передает Kazakhstan Today.

В жогорку кенеше (парламенте) Кыргызстана создана специальная депутатская комиссия для лишения неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции. Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса "экс", необходимо 80 голосов народных избранников, пишет 24.kg

Сегодня на заседании специальной депутатской комиссии Каныбек Иманалиев сообщил, что все желающие могут участвовать в заседании. По его словам, если Алмазбек Атамбаев или его доверенные лица хотят, двери для них открыты.

Однако депутаты не позволили выступить Турсунбеку Акуну, который хотел рассказать о коррупции в годы президентства Атамбаева. Депутаты посчитали, что выступление экс-омбудсмена будет необъективным, так как Акуна самого обвиняют в коррупции по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Вынесение решения комиссии ожидается сегодня. Обсуждение будет проходить за закрытыми дверями.

Напомним, Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана с 2011 по 2017 год.

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