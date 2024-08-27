Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС после саммита в России

Фото: Акорда

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Душанбе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, сообщает пресс-служба Акорды.





Кроме того, в рамках государственного визита были подписаны следующие документы:





Меморандум о взаимопонимании между Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан и Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан;

Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в области промышленности;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефти и газа между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан в области инновационного и цифрового развития, подготовки и переподготовки кадров сельского хозяйства;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан;

Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан;

Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий в строительном секторе;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Комитетом продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области ветеринарии;

Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан на 2025-2027 годы;

Меморандум о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан;

Меморандум между Акиматом Алматинской области и Исполнительным органом государственной власти Хатлонской области о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве;

Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Службой исполнения при Правительстве Республики Таджикистан в сфере исполнения судебных актов и актов иных органов;

Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ГУП "Рохи охани Точикистон";

Меморандум о взаимопонимании между АО "НАК "Казатомпром" и ГУП "Таджикские редкие металлы";

Меморандум о сотрудничестве между РОО "Ассамблея жастары" и ОО "Союз молодежи Таджикистана".





Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, сообщает пресс-служба Акорды.





Президентам было доложено, что в 2024 году специалистами двух стран успешно развернуты ключевые компоненты систем "Единая платформа интернет-ресурсов" и SmartBridge на серверах Таджикистана.





Главам государств также рассказали о возможностях использования технологий искусственного интеллекта для улучшения доступности и эффективности государственных услуг. Отмечается, что это направление может стать одним из самых перспективных в сотрудничестве между странами.



