26.08.2024, 18:38 7136
Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС после саммита в России
Фото: Depositphotos
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Москва. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Палестина подаст запрос на вступление в БРИКС после октябрьского саммита в российском городе Казани, заявил на пресс-конференции посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
После первого нашего участия в саммите мы направим запрос на присоединение к этому объединению. И президент Владимир Путин дал обещание, что сессия будет полностью посвящена Палестине, поэтому у нас самые положительные ожидания от данного саммита", - цитирует ТАСС посла Палестины.
Абдель Хафиз Нофаль добавил, что приглашение Палестины на данный саммит - "положительное послание" и знак поддержки палестинскому народу.
Это приглашение означает, что, несмотря на все преступления, убийства и разрушения в секторе Газа, это наше послание, что Палестина все равно хочет жить, развиваться", - добавил он.
Ранее Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС.
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26.08.2024, 14:43 11646
Путин посетит Казахстан с государственным визитом
Фото: Акорда
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Астану. Об этом стало известно из телефонного разговора президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со своим российским коллегой, сообщает Акорда.
Главы государств в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества.
Собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетической сферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану.
Также президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани.
23.08.2024, 12:53 53646
Довести объем взаимной торговли до 2 млрд планируют Казахстан и Таджикистан
Президент Казахстана выразил уверенность, что достигнутые накануне договоренности выведут многогранное взаимодействие двух стран на новый уровень
Фото: Акорда
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Душанбе. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой расширение торгового сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном, сообщает Акорда.
В ходе беседы президент Казахстана выразил уверенность, что достигнутые накануне договоренности выведут многогранное взаимодействие двух стран на новый уровень.
Вчера состоялись очень обстоятельные и содержательные переговоры, достигнуты важные результаты. Хотел бы выразить Вам признательность за содействие в проведении бизнес-форума на очень высоком уровне. Подписаны контракты на более чем 1 млрд долларов. Это не может не радовать. В целом, мы вчера условились, что будем работать над достижением 2 млрд долларов взаимной торговли. Думаю, что правительства двух стран должны работать над поиском различных источников, которые могли бы привести к увеличению объема торговли между нашими странами", - отметил Токаев.
Он подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению конструктивного партнерства с Таджикистаном.
В свою очередь Кохир Расулзода поблагодарил Токаева за визит и подчеркнул заметную активизацию взаимовыгодных связей в последние годы.
Углубление сотрудничества с Казахстаном является главным приоритетом для правительства Таджикистана. Ваша страна для нас является очень важным торговым партнером. Казахстан стабильно, в течение многих лет занимает одну из ключевых позиций во внешнеторговом обороте. Увеличение товарооборота за первое полугодие составило около 20 процентов. Вы поставили задачу перед правительствами двух государств довести объем взаимной торговли до 2 млрд, и она реально выполнима", - отметил премьер-министр Таджикистана.
Собеседники подчеркнули важность практической реализации подписанных соглашений, а также полноценного раскрытия потенциала торгово-экономического взаимодействия, промышленной кооперации, сотрудничества в сфере транспорта и транзита.
Напомним, вчера по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали ряд важных двусторонних документов, в числе которых - договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном.
23.08.2024, 11:46 54701
Казахско-таджикские отношения демонстрируют высокую динамику развития - Токаев
Председатель маджлиси намояндагон маджлиси оли Таджикистана подтвердил готовность работать над дальнейшим укреплением межпарламентских связей
Фото: Акорда
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Душанбе. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем маджлиси намояндагон маджлиси оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой отметил, что казахско-таджикские отношения демонстрируют высокую динамику развития, сообщает Акорда.
Лидер Казахстана сообщил, что накануне было подписано историческое соглашение - договор о союзнических отношениях, который знаменует начало качественно нового этапа двустороннего сотрудничества.
Это документ исторической важности, который является, по сути, большим шагом вперед. Я поддерживаю предложение уважаемого президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона об активизации межпарламентских связей. Это очень важно. Мы знаем Вас как истинного друга нашей страны. Ваши студенческие годы прошли в Казахстане. Поэтому мы надеемся на то, что наши связи по парламентской линии будут развиваться успешно и станут очень важным элементом двустороннего сотрудничества и союзничества", - сказал президент Казахстана.
Спикер нижней палаты парламента Таджикистана выразил признательность главе государства за всемерную поддержку развития контактов между законодательными органами двух стран.
Казахстан является для нас надежным другом и стратегическим партнером. Ваш визит свидетельствует о динамичном развитии наших двусторонних отношений. Мы придаем важное значение этому событию. В рамках визита подписано 16 документов, среди которых историческое значение имеет договор о союзничестве", - отметил Махмадтоир Зокирзода.
Председатель маджлиси намояндагон маджлиси оли Таджикистана подтвердил готовность работать над дальнейшим укреплением межпарламентских связей, расширением договорно-правовой базы, активизацией взаимодействия по линии группы дружбы между парламентами двух стран.
В ходе беседы собеседники подчеркнули важность законодательного обеспечения достигнутых договоренностей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.
Напомним, вчера Токаев и Рахмон подписали ряд двусторонних документов.
22.08.2024, 19:16 59991
Токаев и Рахмон подписали ряд двусторонних документов
Фото: Акорда
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Душанбе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, сообщает пресс-служба Акорды.
Кроме того, в рамках государственного визита были подписаны следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании между Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан и Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан;
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в области промышленности;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефти и газа между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан в области инновационного и цифрового развития, подготовки и переподготовки кадров сельского хозяйства;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан;
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан;
- Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий в строительном секторе;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Комитетом продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области ветеринарии;
- Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан на 2025-2027 годы;
- Меморандум о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан;
- Меморандум между Акиматом Алматинской области и Исполнительным органом государственной власти Хатлонской области о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве;
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Службой исполнения при Правительстве Республики Таджикистан в сфере исполнения судебных актов и актов иных органов;
- Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ГУП "Рохи охани Точикистон";
- Меморандум о взаимопонимании между АО "НАК "Казатомпром" и ГУП "Таджикские редкие металлы";
- Меморандум о сотрудничестве между РОО "Ассамблея жастары" и ОО "Союз молодежи Таджикистана".
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, сообщает пресс-служба Акорды.
Президентам было доложено, что в 2024 году специалистами двух стран успешно развернуты ключевые компоненты систем "Единая платформа интернет-ресурсов" и SmartBridge на серверах Таджикистана.
Главам государств также рассказали о возможностях использования технологий искусственного интеллекта для улучшения доступности и эффективности государственных услуг. Отмечается, что это направление может стать одним из самых перспективных в сотрудничестве между странами.
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели переговоры в узком составе.
22.08.2024, 16:59 63926
Договор о союзнических отношениях подпишут Казахстан и Таджикистан Дополнено
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Душанбе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в узком составе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что сегодня будет подписан договор о союзнических отношениях между странами, сообщает Акорда.
Отношения между Казахстаном и Таджикистаном развиваются успешно по восходящей линии практически по всем направлениям. Мы являемся надежными союзниками. Мы ценим отношение Таджикистана к Казахстану. Но останавливаться на полпути нельзя, мы должны двигаться вперед. Поэтому задача данного визита - придать самый серьезный импульс развитию нашего сотрудничества. Сегодня будет подписан договор о союзнических отношениях. Это документ имеет историческое значение. Поэтому полагаю, что у нас состоится содержательный обмен мнениями по всем интересующим нас вопросам", - заявил президент Казахстана.
В свою очередь Эмомали Рахмон высоко оценил состояние двустороннего сотрудничества и выразил намерение и далее углублять стратегическое партнерство Казахстана и Таджикистана.
Мы очень рады Вашему государственному визиту. Уверен, что его итоги придадут новый импульс нашим отношениям. Они сегодня динамично развиваются в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном измерении и в сфере безопасности. Готов обсудить с Вами состояние и перспективы сотрудничества наших стран, а также международные и региональные вопросы", - подчеркнул Эмомали Рахмон.
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, сельского хозяйства и водных ресурсов.
Кроме того, обсуждались перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Таджикистана.
Дополнено 22.08.2024, 17.20
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, сообщает пресс-служба Акорды.
Президентам было доложено, что в 2024 году специалистами двух стран успешно развернуты ключевые компоненты систем "Единая платформа интернет-ресурсов" и SmartBridge на серверах Таджикистана.
Главам государств также рассказали о возможностях использования технологий искусственного интеллекта для улучшения доступности и эффективности государственных услуг. Отмечается, что это направление может стать одним из самых перспективных в сотрудничестве между странами.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан.
21.08.2024, 18:52 77031
Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК
Фото: МИД РК
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев принял главу афганского дипломатического представительства Мохаммада Ур Рехман Рахмани, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи Бакаев заявил, что Казахстан аккредитовала Рахмани в статусе поверенного в делах Афганистана в РК, руководствуясь важной для обоих государств целью расширения торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Афганистаном.
Активное вовлечение Афганистана в региональные отношения создаст дополнительные условия для восстановления экономики страны, социальной стабильности через улучшение положения афганского народа, а также для поддержания мира и безопасности в регионе.
Казахстан выступает за консолидацию международных усилий по оказанию помощи Афганистану и решению сложных гуманитарных проблем. В этих целях Казахстан предложил создать в Алматы региональный центр ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.
Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали развитие торговых отношений с Афганистаном.
21.08.2024, 14:53 79926
О роли ЕАЭС в переформатировании экономической модели мира рассказал замглавы МИД РФ
ЕАЭС существует десять лет и за прошедшие годы доказал свою эффективность
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Москва. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью для авторской программы "Визави с миром" главного редактора журнала "Международная жизнь" Армена Оганесяна рассказал о роли Евразийского экономического союза в глобальном переформатировании экономической модели мира, передает Telegram-канал посольства России в Казахстане.
Александр Панкин подчеркнул, что ЕАЭС существует десять лет и за прошедшие годы доказал свою эффективность.
ВВП с 2015 года вырос в полтора раза. Промышленное производство - на 22%. Сельское хозяйство - на четверть. Да, вы скажете: разделите на восемь лет! Но все-таки это устойчивый, поступательный рост, к тому же, попал еще на годы, связанные с пандемией и после нее (…) Бедность падает. Безработица сократилась с 5 до 3,3%. Это очень серьезная цифра на фоне той турбулентности, которая вообще происходит в мировых финансовых, экономических, валютных процессах", - поделился спикер.
Он напомнил, что в рамках союза принята Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов "Евразийский экономический путь", в которой определены задачи ЕАЭС на среднесрочную перспективу до 2030 года на пути превращения союза к 2045 году в самодостаточный, гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов.
Он также отметил положительные стороны условий труда в ЕАЭС. Для трудящихся граждан стран союза предусмотрен упрощенный режим пребывания в государствах-членах. Порядок осуществления профессиональной деятельности для мигрантов из стран союза, а также условия социального обеспечения такие же, как для граждан государства прибытия.
То есть любой мигрант может одинаково себя чувствовать на всем пространстве пяти стран. Однако есть понятие безопасности, и у каждой страны есть свои определенные вопросы обеспечения собственной безопасности. Поэтому усиление контроля за перемещением трудовых мигрантов не идет вразрез с документами ЕАЭС и национальными законодательствами", - разъяснил замглавы российского МИД.
Панкин также отметил возрастающее присутствие Китая на пространстве ЕАЭС.
Но происходит это отнюдь не вопреки интересам этих стран и нашего союза (…) Есть совместная комиссия, которая следит за этим, и в рамках данного формата мы обмениваемся не только мнениями, но и задумками о разных проектах по цифровизации транспортных коридоров, электронной торговле, мерах защиты внутреннего рынка, по отраслевому сотрудничеству", - рассказал он.
По его словам, идет сопряжение планов развития ЕАЭС с китайской инициативой.
Один пояс, один путь". Взаимовыгодное сопряжение (...) Это вполне выверенные вещи, которые сбалансированы интересами с одной и другой стороны", - убежден политик.
В заключение, он высказался о присутствии Ирана в качестве страны-наблюдателя при ЕАЭС.
Иран - естественный союзник. Иран близок ко всем странам, входящим в ЕАЭС. К Ирану никто не то что не испытывает аллергии, а, наоборот, хотят сотрудничать, понимая, что Иран прошел очень большой путь и достиг серьезных успехов в технологических сферах, в промышленном производстве (…) Находясь под санкциями, он продолжал взаимодействовать с целым рядом стран. Поэтому Иран - это перспективный партнер", - заключил Александр Панкин.
Напомним, Иран направил запрос на получение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.
21.08.2024, 12:20 77651
Запрос на получение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС направил Иран
Фото: eec.eaeunion.org
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Москва. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Запрос на получение статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе направил Иран, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Запрос Исламской Республики Иран о получении статуса государства - наблюдателя при Евразийском экономическом союзе рассмотрен в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что консультации по этому вопросу состоялись 19 августа.
Участники консультаций отметили поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества государств - членов ЕАЭС и Исламской Республикой Иран и приветствовали намерение страны инициировать процедуру получения статуса государства - наблюдателя при ЕАЭС в соответствии с положением о статусе государства - наблюдателя при ЕАЭС. Решение о предоставлении зарубежному партнеру такого статуса принимается главами государств - членов союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета", - добавили в ЕЭК.
Напомним, в прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на евразийском экономическом форуме "Евразийская интеграция в многополярном мире".
Президент Казахстана также высказался о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития союза.
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