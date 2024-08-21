20.08.2024, 19:21 12671
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Фото: Depositphotos
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Баку. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что страна подала официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщает Report.
Напомним, что 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане была принята "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой". Согласно пункту 4.5 декларации азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС, а китайская сторона приветствовала участие Азербайджана в сотрудничестве БРИКС.
Ранее Малайзия направила России заявку на присоединение к БРИКС.
Напомним, в БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT.
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20.08.2024, 11:00 16821
Токаев поздравил президента Венгрии с национальным праздником
Глава государства пожелал Тамашу Шуйоку успехов в его благородных начинаниях
Фото: Акорда
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Венгрии Тамаша Шуйока с национальным праздником - Днем Святого Иштвана, сообщает пресс-служба Акорды.
С удовлетворением отметив высокий уровень сотрудничества между странами, президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем поступательном и плодотворном развитии стратегического партнерства во всех сферах.
Также глава государства пожелал Тамашу Шуйоку успехов в его благородных начинаниях, а братскому венгерскому народу - процветания и благополучия.
Ранее Токаев поздравил президента Индии Драупади Мурму с Днем независимости.
19.08.2024, 11:07 24901
В Таиланд без визы: правительство Казахстана утвердило соглашение
Пребывать без визы на территории Таиланда можно до 30 дней
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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило соглашение с Таиландом об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.
Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней", - говорится в документе.
Если граждане обеих стран намерены пребывать на территории государства другой стороны более 30 календарных дней, то они должны получить соответствующую визу.
Граждане, которые не могут покинуть территорию государства другой стороны в течение 30 календарных дней с даты их въезда в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязаны продлить свое пребывание в соответствии с законодательством и правилами государства принимающей стороны", - уточняется в документе.
При этом каждая сторона соглашения сохраняет за собой право отказать во въезде гражданину государства другой стороны, которого она может счесть нежелательным, либо сократить или прекратить их пребывание на территории своего государства в соответствии с ее законодательством и правилами.
Напомним, в июле Таиланд продлил безвизовый режим для казахстанцев. Также Таиланд ввел новую визу для желающих работать в стране и продлил срок пребывания иностранных студентов еще на один год после окончания учебы.
15.08.2024, 20:58 53566
Токаев поздравил президента Индии
Фото: Акорда
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Индии Драупади Мурму с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.
Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке.
Глава государства пожелал президенту Драупади Мурму успехов во всех ее начинаниях, а дружественному народу Индии - благополучия и процветания.
Ранее президент Казахстана поздравил премьер-министра Пакистана.
15.08.2024, 20:12 54386
Президент Казахстана поздравил премьер-министра Пакистана
Фото: Акорда
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана отметил значительные достижения Пакистана в укреплении своей государственности и построении процветающего общества. Он подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению сотрудничества с Пакистаном по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.
Президент пожелал Шахбазу Шарифу успехов в его ответственной государственной деятельности, а пакистанскому народу - мира и благополучия.
15.08.2024, 17:44 55541
В Кыргызстане стартовал региональный форум глав чрезвычайных ведомств стран ЦА
В мероприятии участвуют делегации во главе с министрами по ЧС Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
Фото: МЧС РК
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Бишкек. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Чолпон-Ате стартовал региональный форум - совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Выступая с приветственным словом, министр по ЧС РК Чингис Аринов отметил важность использования международного опыта в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - проинформировали в пресс-службе.
В мероприятии также участвуют делегации во главе с министрами по ЧС Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Напомним, в 2022 году экс-глава МЧС РК предложил создать региональную систему раннего оповещения.
14.08.2024, 14:42 62906
Ситуацию в Курской области России прокомментировали в МИД Казахстана
Фото: МИД РК
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров озвучил позицию Казахстана по ситуации в Курской области.
Смадияров отметил, что сегодня весь мир с большой озабоченностью наблюдает за ситуацией в отдельных районах Курской области России.
Хотел бы отметить, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. Мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария", - отметил официальный представитель МИД РК.
Айбек Смадияров добавил, что Казахстан приветствует усилия международного сообщества, направленные на конструктивный поиск решений.
12.08.2024, 10:45 72656
Назначен новый генеральный консул Германии в Алматы
До назначения в Алматы он занимал должность руководителя отдела в МИД Германии в Берлине
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Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12 августа 2024 года Маттиас Кислер вступил в должность генерального консула Федеративной Республики Германия в Алматы. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Германии в Алматы.
Консульский округ генерального консула включает Алматы, Шымкент, а также Алматинскую, Жетысускую, Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую, Актюбинскую, Мангистаускую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую области.
Маттиас Кислер изучал электротехнику и информатику в университетах в Аахене и Вашингтоне, США. После поступления на службу в МИД Германии работал в дипломатических представительствах в Исламабаде, Сане, Каире, Багдаде, Джубе, Триполи, Приштине и Ереване. До назначения в Алматы занимал должность руководителя отдела в МИД Германии в Берлине.
10.08.2024, 16:58 79136
Если рухнет Россия, мы в эту воронку все будем втянуты - Лукашенко
Президент Беларуси призвал страны ОДКБ и СНГ держаться вместе
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Минск. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны СНГ и ОДКБ не отклоняться от "общего" тренда развития и не отдаляться от России в поисках собственной выгоды, сообщает официальный Telegram-канал парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
Может сложиться ситуация так, что любое из нас государство без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия - мы в эту воронку все будем втянуты", - подчеркнул Лукашенко на заседании Совета МВД стран - участниц СНГ.
Президент РБ напомнил, что в 2020 году беспорядки вспыхнули в Беларуси, но власти не допустили развала страны и начала в ней гражданской войны.
Кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами (...) Нам надо держаться вместе", - добавил Лукашенко.
Напомним, противодействие экстремизму и терроризму рассмотрели главы МВД стран СНГ в Минске.
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