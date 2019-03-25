Парламент Казахстана принял бюджет на 2019-2021 годы

Астана. 28 ноября. Kazakhstan Today - Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании согласился с корректировками сената в республиканский бюджет на 2019-2021 годы, передает Kazakhstan Today.





Закон считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.





Поправки сената связаны с уточнением прогноза социально-экономического развития страны до 2023 года, снизив прогноз цены на нефть с 60 до 55 долларов за баррель. Поправки также предусматривают финансирование газификации Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей в сумме 7,8 млрд тенге, в том числе на 2019 год - 3,8 млрд тенге; водоснабжение сельских населенных пунктов Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской областей в общей сумме 5,9 млрд тенге, в том числе на 2019 год - 3,7 млрд тенге, напоминает портал Kazpravda.kz





Также предусмотрено продолжение строительства авиационной базы Национальной гвардии в сумме 1,3 млрд тенге в 2019 году и электроснабжение Баянаульского района Павлодарской области в сумме 1,1 млрд тенге в 2019 году.





Формирование уставного капитала некоммерческого акционерного общества "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога" и финансирование дополнительных проектов по увеличению бюджета НАО "Фонд Отандастар" потребуют в общей сложности 2,2 млрд тенге на трехлетний период, а модернизация судебной системы и капитальный ремонт объектов Пограничной службы - 1,9 млрд тенге.





Кроме того, депутаты предусмотрели 1,8 млрд тенге на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках программы "Нурлы жер" в Актобе, 1 млрд тенге - на строительство канализационно-очистных сооружений в Атырау и 0,75 млрд тенге - на строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в Уральске.





Также в проекте бюджета уточнены макроэкономические показатели на 2019-2023 годы. Так, уменьшилась планируемая сумма поступлений в трехлетний бюджет на 70,3 млрд тенге, в том числе в 2019 году - на 22,4 млрд тенге. Также увеличилась планируемая сумма погашения бюджетных кредитов в 2019 году на 0,2 млрд тенге. Кроме того, увеличилась сумма дефицита бюджета на 33,6 млрд тенге.





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