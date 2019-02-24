Парламент Казахстана ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - На заседании сената парламента депутаты ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает Kazakhstan Today.

Конвенция подписана президентами Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана в Актау в ходе Пятого каспийского саммита 12 августа 2018 года.

Целью Конвенции является определение и регулирование прав и обязательств сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

"Конвенция регламентирует вопросы, связанные с разграничением национальных зон, юрисдикций и суверенитета, осуществлением прав на недропользование, транзитом и транспортировкой, прокладкой подводных трубопроводов и кабелей, охраной природной среды и биологических ресурсов Каспийского моря. Отдельное внимание уделено вопросам безопасности с точки зрения противодействия современным вызовам и угрозам, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, военной деятельности прикаспийских государств", - сообщили в пресс-службе сената.

Согласно Конвенции морская акватория Каспийского моря разграничивается на зоны с различными режимами. Стороны устанавливают территориальные воды шириной не более 15 морских миль, при этом их внешние границы обретают статус государственных. К территориальным водам примыкают десятимильные рыболовные зоны, где каждое государство обладает исключительными правами на промысел.

Конвенция вступит в силу с даты получения депозитарием, которым является Республика Казахстан, пятой ратификационной грамоты.

Председатель сената подчеркнул исключительную важность Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. "Министерство иностранных дел в течение 20 лет проводило переговоры и наконец, пять государств пришли к положительному решению. Поэтому с уверенностью можно сказать, что подписание Конвенции - это историческое событие", - сказал К. Токаев.

Выступивший в поддержку ратификации Каспийской конвенции, сенатор Михаил Бортник подчеркнул, что международное сообщество признает определяющую роль президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева в разрешении проблемы Каспия.

Рассматриваемая Конвенция будет служить основополагающим документом - базисом, на основе которого будет выстраиваться дальнейшее сотрудничество. Предстоит достаточно большой объем работы по приведению национальных законодательств прибрежных государств в соответствие с принятой Конвенцией, но уже сейчас можно говорить, что открываются широкие перспективы для углубления и расширения экономического, транспортно-логистического, экологического и других видов сотрудничества на Каспии", - отметил М. Бортник.

При этом сенатор отметил необходимость восстановления и сохранения экологического баланса водоема. По мнению М. Бортника, единственным способом решения проблемы экологии является тесное взаимовыгодное взаимодействие всех прикаспийских государств.

К примеру, уже сейчас действуют нулевые квоты на вылов осетровых. Вместе с тем необходимо отработать механизм мониторинга и анализа выполнения этих квот, а также механизм пресечения незаконной промысловой деятельности по вылову осетра. Опираясь на Конвенцию, а также на ряд ранее принятых документов, прикаспийские страны смогут проводить скоординированную и системную политику в области восстановления и защиты экологии Каспия", - подчеркнул сенатор от Мангистауской области.

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