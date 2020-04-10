Парламент Казахстана ратифицировал ряд протоколов ОДКБ

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - На заседании сената парламента Республики Казахстан под председательством Дариги Назарбаевой депутаты приняли законы, предусматривающие ратификацию протоколов о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности, в устав Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и соглашение о правовом статусе ОДКБ, передает Kazakhstan Today.

Сенаторы ратифицировали Второй протокол о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, Второй протокол о внесении изменений в Устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, Третий протокол о внесении изменений в Устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, Второй протокол о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе ОДКБ от 7 октября 2002 года. Ожидаемым результатом ратификации данных документов станет укрепление взаимного сотрудничества государств-участников ОДКБ в интересах обеспечения и укрепления национальной, региональной и международной безопасности и стабильности, а также укрепление правового статуса, повышение эффективной деятельности государств-членов ОДКБ, а также постоянно действующих рабочих органов ОДКБ", - сообщили в сенате.

Далее в рамках повестки дня депутатами было ратифицировано соглашение между правительствами Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки о консульских привилегиях и иммунитетах. Целью Соглашения является создание благоприятных условий, а также усиление защиты, которой пользуются консульские учреждения, консульские должностные лица, консульские служащие и члены их семей двух стран.

Депутаты палаты рассмотрели вопрос о ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан. По словам сенатора Мурата Бактиярулы, выступившего содокладчиком по данному законопроекту, целью соглашения является осуществление мер по регулированию миграционных потоков и предотвращению незаконной трудовой деятельности на территориях государств-сторон.

Кроме того, на заседании депутаты обсудили проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В ходе обсуждения было предложено предусмотреть в качестве основания принудительного прекращения деятельности индивидуального предпринимателя включение его в перечень организаций и лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Также депутатами был внесен ряд изменений, корреспондирующих нормы статей законопроекта, а также связанных с правилами юридической техники. Документ с поправками сенаторов направлен в мажилис.

Далее в рамках повестки заседания был обсужден проект закона Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики и граждан Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан от 11 мая 2012 года".

Сенатор Сауле Айтпаева, выступившая содокладчиком по данному законопроекту, отметила, что его целью является создание правовых основ сотрудничества между правительствами Республики Казахстан и Кыргызской Республики. "Ожидаемым результатом ратификации Протокола будет приведение в соответствие с международными стандартами порядка въезда и выезда детей с идентификацией их личности, а также повышение эффективности сотрудничества обеих стран в вопросах миграции", - отметила С. Айтпаева.

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