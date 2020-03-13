Парламент принял ратификацию соглашения между правительствами Казахстана и России о газоснабжении комплекса "Байконур"

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК одобрили законопроект "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о газоснабжении комплекса "Байконур", передает Kazakhstan Today.

Соглашение подписано 3 апреля 2019 года в Москве в ходе официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию. Соглашение направлено на определение правовых основ газоснабжения комплекса "Байконур" и предусматривает перевод потребителей со сжиженного нефтяного на природный газ", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

Ранее в городе Байконыре за газоснабжение отвечало российское предприятие - ГУП "Газовое хозяйство", которое поставляло сжиженный нефтяной газ из Российской Федерации. Цена сжиженного нефтяного газа составляла 343 тенге/кг (714 тенге/м3).

Согласно Межправительственному соглашению за АО "КазТрансГаз Аймак" закреплено право по реализации природного газа на территории города и космодрома Байконур. При этом данная деятельность осуществляется без регистрации в российском налоговом органе, что позволяет избежать двойного налогообложения.

Соглашением установлено, что цена розничной реализации природного газа на территории города Байконыра должна соответствовать цене, устанавливаемой антимонопольным органом Республики Казахстан для потребителей газа Кызылординской области. На сегодняшний день розничная цена природного газа для Кызылординской области и города Байконыра составляет для населения - 18,6 тенге за кубометр, для юридических лиц и бюджетных организаций - 18,9 тенге за кубометр (без НДС). В городе Байконыре одна квартира в месяц в целях пищеприготовления (газовая плита без газового водонагревателя) потребляет в среднем 4 кубометра сжиженного нефтяного газа и производит оплату в размере 2856 тенге. В случае подключения природного газа, жители будут платить за аналогичное потребление уже 186 тенге, что в 15 раз дешевле сжиженного нефтяного газа", - отметили в Минэнерго.

По результатам совместной работы АО "КазТрансГаз Аймак" и ГУП "Газовое хозяйство" на данный момент весь многоэтажный сектор города Байконыра, то есть 328 жилых домов, 45 индивидуальных домов из 150 переведены на природный газ. Также к природному газу подключены казахстанские социальные объекты: 3 детских сада, 5 общеобразовательных школ и многопрофильная больница.

Важно отметить, что соглашение дает возможность населению уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг, поскольку стоимость природного газа значительно дешевле сжиженного газа. Кроме того, инфраструктура распределения газа в городе Байконыре относительно новая, так как построена АО "КазТрансГаз Аймак" в рамках инвестиционной программы в 2015-2016 годах, что гарантирует долгосрочную надежную и безопасную эксплуатацию сетей.

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