Парламент РК ратифицировал соглашение об обмене информацией при перемещении наличных через границу ЕАЭС

Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании сената парламента принят закон "О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза".
Как сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, соглашение подписано в Москве 20 июля 2021 года.
Целью разработки соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС. Соглашением определен порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных средств и денежных инструментов", - сказал Ерулан Жамаубаев.
По его словам, информационное взаимодействие осуществляется по запросу уполномоченного органа одного государства - члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена.
Также депутаты приняли закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года". Документ направлен на улучшение механизма взаимодействия стран участников Евразийского экономического союза по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Принятые законы направлены на дальнейшее укрепление сотрудничества государств-членов Таможенного союза по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма. Полагаем, что принятые законы сформируют дополнительные правовые основы для предупреждения данных преступлений", – отметил Маулен Ашимбаев, комментируя итоги рассмотрения.
Кроме того, в ходе заседания сенаторы приняли постановление о прекращении полномочий депутата сената – Ахылбека Куришбаева в связи с его переходом на другую работу.