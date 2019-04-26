Парламент РК ратифицировал временное соглашение между ЕАЭС и Ираном, ведущее к взаимному снижению импортных пошлин

Палата ратифицировала Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны.
Документ направлен на ратификацию Соглашения, совершенного в городе Астана 17 мая 2018 года.
Соглашение предусматривает установление преференциального торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной торговле сроком на 3 года между государствами - членами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран в отношении ряда утвержденных товаров.
Кроме того, сенат ратифицировал Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе.
Соглашение устанавливает порядок управления авторскими и смежными правами на коллективной основе на территориях государств-членов ЕАЭС в случаях, когда практическое осуществление авторских и смежных прав в индивидуальном порядке авторами, исполнителями, изготовителями фонограмм и иными обладателями авторских и смежных прав затруднено или национальным законодательством допускается использование объектов этих прав без согласия правообладателей, но с выплатой вознаграждения.
В сферах коллективного управления авторскими и смежными правами, определяемых законодательством государств-членов, предусматривается возможность создания организаций по коллективному управлению правами.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства