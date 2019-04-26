Система Orphus

Парламент РК ратифицировал временное соглашение между ЕАЭС и Ираном, ведущее к взаимному снижению импортных пошлин

25.04.2019, 14:08 11341
Парламент РК ратифицировал временное соглашение между ЕАЭС и Ираном, ведущее к взаимному снижению импортных пошлин
Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК приняли ратификацию Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран - с другой, передает Kazakhstan Today.
 
Палата ратифицировала Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны.
 
Документ направлен на ратификацию Соглашения, совершенного в городе Астана 17 мая 2018 года.
 
Соглашение предусматривает установление преференциального торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной торговле сроком на 3 года между государствами - членами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран в отношении ряда утвержденных товаров. 
 
Кроме того, сенат ратифицировал Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе.
 
Соглашение устанавливает порядок управления авторскими и смежными правами на коллективной основе на территориях государств-членов ЕАЭС в случаях, когда практическое осуществление авторских и смежных прав в индивидуальном порядке авторами, исполнителями, изготовителями фонограмм и иными обладателями авторских и смежных прав затруднено или национальным законодательством допускается использование объектов этих прав без согласия правообладателей, но с выплатой вознаграждения. 
 
В сферах коллективного управления авторскими и смежными правами, определяемых законодательством государств-членов, предусматривается возможность создания организаций по коллективному управлению правами. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая