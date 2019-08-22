Парламентские выборы пройдут в конституционные сроки - Назарбаев

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Парламентские выборы пройдут в конституционные сроки. Об этом сегодня на расширенном заседании Политсовета партии Nur Otan заявил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на результатах проведения реформ в выборном законодательстве, подчеркнув, что принятая пропорциональная модель полностью соответствует лучшей мировой практике и способствует развитию демократии, сообщила пресс-служба Елбасы.

Председатель партии Nur Otan еще раз напомнил всем присутствующим, что предстоящие выборы пройдут в конституционные сроки.

"Сейчас время, когда правительство и вся исполнительная власть должны засучить рукава и решать конкретные проблемы людей, исполняя предвыборные обещания партии Nur Otan и избранного президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В первую очередь, необходимо плотно работать в регионах, непосредственно с людьми", - сказал Елбасы.

По информации пресс-службы, Первый Президент Казахстана также предложил программу системной партийной перезагрузки "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем - 7 импульсов партии Nur Otan".

В частности, в рамках предложенной программы Елбасы поручил принять меры по консолидации активных членов партии, усилить борьбу с коррупцией и провести "чистку рядов" самой партии, максимально реализовать потенциал органов партии на всех уровнях, повысить партийную ответственность на всех уровнях власти.

Следует серьезно усилить работу фракции партии в мажилисе. Это основной механизм реализации партийных задач и влияния на исполнительные органы. Чтобы поднять статус фракции, вношу предложение избрать на должность ее руководителя Нигматулина Нурлана Зайруллаевича, председателя мажилиса. Как спикер мажилиса он сможет мобилизовать все ресурсы для решения поставленных задач и переформатировать работу фракции", - сказал Елбасы.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев призвал пересмотреть информационную работу партии.

"Сегодня в новых медиа растет количество каналов, искажающих реальность. Локальные, незначительные проблемы масштабируются до республиканского уровня. В общественном сознании формируется альтернативная реальность. Nur Otan должен кардинально пересмотреть свою информстратегию. Партийные СМИ должны стать источником объективной и оперативной информации, вызывать у людей доверие", - сказал председатель партии.

Он также указал на необходимость серьезно переформатировать ежедневную работу партии. "Мы должны научиться реагировать на нужды народа с опережением, используя возможности больших данных и искусственного интеллекта", - сказал Елбасы.

По информации пресс-службы, в ходе заседания также были избраны новые члены Бюро Политического совета партии: председатель правления Республиканской газеты "Егемен Казакстан" Д. Кыдырали и лидер молодежного крыла "Жас Отан" Д. Карибек.

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