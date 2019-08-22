Назарбаев поручил провести чистку в рядах Nur Otan и проверить вузы на коррупцию

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев сегодня на расширенном заседании политсовета партии Nur Otan поручил провести чистку в рядах партийцев и проверить вузы на коррупцию, передает Kazakhstan Today.

Пора провести чистку рядов. Мы много говорим об этом, избранный президент Касым-Жомарт Токаев также об этом говорил . У нас антикоррупционное агентство работает, но там приходится часто менять руководство. Проблема в том, что мы не подключили народ к этому, не смогли развить нетерпимость к коррупции", - цитирует Назарбаева Kazpravda.kz .

При этом Елбасы отметил, что в рамках реализации партийной программы по противодействию коррупции до 2025 года проведена большая работа. В Казахстане уже автоматизировано более 80% государственных услуг, в зданиях судов ведется видео и аудиофиксация.

"70% индикаторов этой программы достигнуты, как мне докладывают. Но нашей партии пока не удалось сплотить общество в противодействии коррупции. Мы все знаем, что во многих вузах экзамены сдают за деньги, на сессиях покупают отметки. Студентов вынуждают давать взятки за сдачу экзаменов и решение жизненно важных вопросов… Что это за знания, когда оценки куплены за деньги, какого специалиста мы получим?" - возмутился Нурсултан Назарбаев.

Елбасы поручил Совету безопасности РК сформировать совместные с профильными ведомствами и МОН рабочие группы и проводить выборочные проверки в вузах на предмет коррупции, проанализировать результаты и принять меры.

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