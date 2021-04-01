Партия "Ак жол" обвиняет госструктуры в завышении стоимости проектов, финансируемых по линии ГЧП

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Представители партии "Ак жол" в своем депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова заявили, что бремя внешних займов в конечном итоге ложится на население, а также способствует росту внешнего долга республики, передает KAZAKHSTAN TODAY

Как заявили депутаты партии "Ак жол", на сегодняшний день внешний долг Республики Казахстан превышает 160 млрд долларов США, что составляет около 90,7% ВВП.

На наши сигналы о негативном характере данной тенденции, чиновники отделываются объяснениями, что в расчёт нужно брать только госдолг, а внешний долг предприятий якобы не затрагивает население", - сказано в депутатском запросе.

Отмечается, что только Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансировал 280 проектов на общую сумму свыше 9,4 млрд долларов США, 66% из которых - в частном секторе.

О том, затрагивают ли карманы общества такие займы, можно судить хотя бы по двум совсем свежим примерам, когда заёмщиком вроде бы выступают отдельные предприятия, но рассчитываться за непомерные условия придётся всем гражданам", - заявляют акжоловцы.

Так, по их словам, в столице готовится проект строительства школ по линии ГЧП (государственно-частного партнерства), "где застройщик оценил стоимость одной школы в 7,5 млрд тенге при том, что обычная школа обходится государству от 1,5 до 2 миллиардов".

И всего планируется 20 таких школ на 150 миллиардов вместо 30-40 млрд. Получается, город будет переплачивать из кармана налогоплательщиков 110-120 млрд тенге. Разве не выгоднее городу самому за 30-40 млрд построить эти самые школы, чем потом годами расплачиваться за чужой кредит в 4 раза дороже?" - задаются вопросом партийцы.

Они также привели аналогичный пример. Так, в Семее по линии того же ГЧП планируют построить полигон по переработке мусора (ТБО) за 6,8 млрд тенге, "тогда как в Западно-Казахстанской области был простроен аналогичный полигон со сметной стоимостью 200 млн тенге".

То есть семейская свалка обойдётся даже не в 4, а в 34 раза дороже аналога! Как считают в отрасли, даже с учётом разной площади и технологий, стоимость проекта завышена в 11 раз", - говорится в депзапросе.

Партийцы рассказали, что в социальных сетях появилось письмо руководителя госпредприятия "Келешек" при акимате города Семея Максута Нигметова, в котором он "уведомляет ЕБРР, что отказывается заключать данный проект, несмотря на давление чиновников".

Он пишет, что его немедленно уволят, но принципиально отказывается подписывать соглашение, которое по сценарию акимата с ЕБРР приведёт к росту тарифов в 15 раз! Причину запланированного чудовищного роста тарифов, руководитель коммунального предприятия прямо связывает с многократно завышенными коррупционными сметами на строительство полигона", - поделились партийцы.

Это, по убеждению партии "Ак жол", "является наглядным примером того, как чиновники используют внешние займы в крайне сомнительных целях, а за эти кредиты в конечном итоге рассчитываются простые граждане".

Фактически подобные займы становятся инструментом по выкачиванию денег из населения в чьи-то личные карманы. И акиматы всё больше подсаживаются на иглу внешних займов, которые перекладывают на плечи своих граждан", - заявили в партии.

Считаем, что привлекаемые иностранные инвестиции и реализация проектов под них, должны отвечать нашим государственным интересам и в первую очередь интересам общества", - подчеркнули мажилисмены.

В связи с вышеизложенным, депутатская фракция ДПК "Ак жол" просит пересмотреть подходы во внешних заимствованиях в рамках ГЧП с точки зрения стабильности тарифов и неперекладывания этой нагрузки на граждан Казахстана, а также обратить внимание Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции на указанные примеры.

Стоит отметить, что в депутатском запросе партии "Ак жол" не указаны лица и госструктуры, которые участвовали в распределении и использовании средств, привлеченных за счет внешних займов, а также конкретные участники проектов, финансируемых по линии ГЧП.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства