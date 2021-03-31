ЕБРР и Казахстан подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Европейский банк реконструкции и развития и правительство Казахстана подписали Расширенное рамочное соглашение о партнерстве (EPFA) для повышения устойчивости, модернизации, цифровизации и региональной интеграции национальной экономики страны с целью ускорения ее восстановления после пандемии COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пятилетнее соглашение, которое будет действовать до декабря 2025 года, подписали глава ЕБРР в Казахстане Агрис Прейманис и министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев.

Основой для EPFA является предыдущее соглашение, подписанное в 2017 году.

Оно способствовало созданию в Казахстане зеленой и инклюзивной экономики, учитывающей гендерные аспекты. Это помогло повысить конкурентоспособность местных компаний, привлечь инвестиции в инфраструктуру и укрепить позиции Казахстана как регионального лидера в области возобновляемых источников энергии в Центральной Азии", - рассказали в пресс-службе ЕБРР.

В банке рассказали, что новое EPFA будет способствовать расширению сотрудничества в области устойчивого развития и роста экономики Казахстана и предусматривает совместную деятельность в следующих областях:

- повышение устойчивости экономики Казахстана за счет поддержки частного сектора и привлечения прямых иностранных инвестиций;

- продвижение зеленой, инклюзивной экономики, учитывающей гендерные аспекты, а также ее дальнейшая цифровизация;

- поддержка дальнейшей интеграции страны в региональную и мировую экономику за счет инвестиций в инфраструктурные, энергетические и общепромышленные проекты;

- содействие декарбонизации энергетического сектора Казахстана и приведению его в соответствие с Парижским соглашением путем финансирования проектов возобновляемой генерации и создания необходимой правовой базы;

- развитие современной транспортной и муниципальной инфраструктуры по всему Казахстану путем внедрения новых операционных моделей, включая государственно-частное партнерство (ГЧП);

- повышение роли банковского сектора Казахстана, в том числе для поддержки местных малых и средних предприятий (МСП);

- разработка новых финансовых продуктов, включая продвижение облигаций устойчивого развития, как инструментов зеленого финансирования, в тесном сотрудничестве с Международным финансовым центром "Астана" ;

- предоставление пред-приватизационной поддержки отдельным государственным предприятиям.

За период деятельности ЕБРР в Казахстане профинансировано 280 проектов на общую сумму свыше $9,4 млрд. 66% из них - в частном секторе. Инвестиции были направлены на реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики, таких как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, IT, финансы, ЖКХ, а также малый и средний бизнес", - сказал премьер-министр РК в ходе переговоров с президентом ЕБРР Одилем Рено-Бассо.

Стороны также обсудили вопросы реализации программы декарбонизации энергетического сектора Казахстана, проектов ЕБРР "Зеленые города", модернизации канализационных очистных сооружений, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Особое внимание уделено проектам строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), больницы имени С. Д. Асфендиярова в Алматы и других объектов здравоохранения в рамках государственно-частного партнерства, рассказали в пресс-службе правительства РК.

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