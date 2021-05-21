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Переговоры в узком формате провели в Душанбе президенты Казахстана и Таджикистана

20.05.2021 6886
Переговоры в узком формате провели в Душанбе президенты Казахстана и Таджикистана
ДУШАНБЕ. 20 МАЯ - Сегодня в рамках официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце Касри Миллат состоялись его переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Переговорам на высшем уровне предшествовала официальная церемония встречи главы нашего государства, которая началась с приветственного рапорта начальника почетного караула и исполнения государственных гимнов двух стран. Президент Казахстана отдал дань уважения государственному флагу Таджикистана. Затем Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон прошли вдоль строя почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. По завершении церемонии состоялась встреча в узком формате", - информирует пресс-служба Акорды. 

 
Стороны обстоятельно рассмотрели широкий круг вопросов казахско-таджикского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического диалога, наращиванию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также были затронуты вопросы обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и взаимодействие в рамках международных структур. 
 
Касым-Жомарт Токаев выразил лидеру Таджикистана сердечную признательность за исключительное гостеприимство, оказанное ему и всей казахстанской делегации с первых минут пребывания на таджикской земле. 
 

Мы придаем особое внимание и значение данному визиту, поскольку на повестке дня очень важные вопросы, связанные с развитием и укреплением двустороннего сотрудничества. Здесь есть о чем поговорить. В прошлом году объем торговли достиг 800 миллионов долларов, несмотря на пандемию. Это говорит о больших резервах в торгово-экономической сфере. И, конечно же, у нас есть предложения. Мы готовы выслушать и ваши предложения на этот счет", - сказал президент Казахстана. 

 
Глава государства также остановился на вопросах международной повестки дня, отметив, что обе страны успешно сотрудничают друг с другом в рамках ООН, ШОС, ОБСЕ. Наряду с этим президент поблагодарил таджикского лидера за неизменную поддержку казахстанских инициатив в СВМДА и поздравил его с успешным председательством Таджикистана в этой авторитетной структуре в 2018-2020 годах.
 

Считаю, что у нас есть все возможности для наращивания сотрудничества буквально по всем направлениям. Казахстан и Таджикистан являются без всякого преувеличения братскими государствами", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
В свою очередь Эмомали Рахмон сердечно приветствовал Касым-Жомарта Токаева в Таджикистане.
 

Таджикско-казахские отношения сегодня динамично развиваются во всех сферах сотрудничества. Казахстан занимает второе место среди ведущих торгово-экономических партнеров Таджикистана. Укрепляются духовное, культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в сфере обеспечения безопасности. Наши страны успешно развивают сотрудничество в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ и СВМДА", - отметил президент Таджикистана.

 
Эмомали Рахмон выразил готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия по всему спектру многогранных отношений между двумя странами.
 

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