Токаев обменялся поздравлениями по случаю Ораза айт с лидерами ряда стран

akorda.kz

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с президентами Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Ораза айт, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе разговора с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым были затронуты актуальные вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Садыра Жапарова в Казахстан 2-3 марта текущего года, сообщает Акорда.

Собеседники договорились продолжить тесное взаимодействие в деле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии. Кыргызский лидер выразил благодарность за предоставление гуманитарной помощи.

В рамках переговоров с президентом Эмомали Рахмоном рассмотрена повестка дня предстоящего официального визита президента Казахстана в Таджикистан.

По мнению глав государств, переговоры в Душанбе позволят определить новые горизонты развития казахско-таджикского сотрудничества, а также наметить новые шаги по активизации регионального взаимодействия.

Перспективы межгосударственных связей также стали основной темой беседы президентов Казахстана и Туркменистана.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов подтвердили твердое намерение наращивать многоплановое казахско-туркменское партнерство с целью его вывода на качественно новый уровень. По мнению глав государств, этому в решающей степени будет способствовать предстоящий визит в Ашхабад президента Казахстана.

Во время разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым особо отмечен высокий уровень казахско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Главы государств отметили взаимодействие правительств двух стран с целью поддержания интенсивной динамики торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Лидеры Казахстана и Узбекистана обменялись мнениями о ситуации в Центрально-Азиатском регионе и по афганской проблематике.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Шавката Мирзиёева совершить визит в Казахстан в этом году.

В ходе беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была отмечена важность реализации потенциала для придания импульса всему комплексу казахско-азербайджанского сотрудничества.

Достигнута договоренность о принятии совместных мер, направленных на увеличение взаимной торговли, осуществление совместных проектов в ключевых сферах экономики. Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность азербайджанскому коллеге за поддержку казахстанских инициатив в Тюркском совете.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства