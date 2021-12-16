Перспективы казахстанско-американского сотрудничества обсудили в столице

Как сообщили в пресс-службе МИД РК, основной целью заседания было подведение итогов совместной работы за прошедшее полугодие и определение перспектив дальнейшего расширения стратегического партнёрства между двумя странами.
В ходе заседания были обсуждены вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и инвестиционной, культурно-гуманитарной, научно-технической сферах, а также вопросы прав человека, торговли людьми.
Мы намерены и дальше углублять наше расширенное стратегическое партнёрство в духе дружбы, взаимного уважения и доверия", - отметил Рахметуллин в своем выступлении.
Также в рамках визита делегации США в Нур-Султан заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял американского гостя и обменялся мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня.
В ходе переговоров Д. Лу поздравил с Днем независимости Казахстана. Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон высоко ценит расширенное стратегическое партнерство с Нур-Султаном и намерен поддерживать крепкие и стабильные взаимоотношения как с Казахстаном, так и с регионом Центральной Азией в целом.
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы офицеров-координаторов оборонных ведомств Казахстана и США, в ходе которого представители оборонных ведомств обсудили проект Плана двустороннего военного сотрудничества на 2022 год.
Также напомним, что депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили ратификацию Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении.