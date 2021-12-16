Перспективы казахстанско-американского сотрудничества обсудили в столице

НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В столице состоялось очередное обзорное заседание Комиссии по расширенному стратегическому партнерству между Казахстаном и США под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РК Акана Рахметуллина и помощника государственного секретаря США Дональда Лу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе МИД РК, основной целью заседания было подведение итогов совместной работы за прошедшее полугодие и определение перспектив дальнейшего расширения стратегического партнёрства между двумя странами.

В ходе заседания были обсуждены вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и инвестиционной, культурно-гуманитарной, научно-технической сферах, а также вопросы прав человека, торговли людьми.

Мы намерены и дальше углублять наше расширенное стратегическое партнёрство в духе дружбы, взаимного уважения и доверия", - отметил Рахметуллин в своем выступлении.

Также в рамках визита делегации США в Нур-Султан заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял американского гостя и обменялся мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

В ходе переговоров Д. Лу поздравил с Днем независимости Казахстана. Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон высоко ценит расширенное стратегическое партнерство с Нур-Султаном и намерен поддерживать крепкие и стабильные взаимоотношения как с Казахстаном, так и с регионом Центральной Азией в целом.





Как сообщалось ранее, в Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы офицеров-координаторов оборонных ведомств Казахстана и США, в ходе которого представители оборонных ведомств обсудили проект Плана двустороннего военного сотрудничества на 2022 год.



