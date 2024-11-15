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Подготовку военнослужащих государств-членов ОДКБ обсудили в Астане
Фото: Объединенный штаб ОДКБ
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на базе Национального университета обороны РК состоялись учебно-методический сбор с руководителями базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ и VII заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по координации совместной подготовки военных кадров и научной работы, сообщает пресс-служба объединенного штаба организации.
В мероприятии приняли участие руководители органов управления военным образованием оборонных ведомств Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций, возглавляемая генерал-лейтенантом Русланом Шпекбаевым группа офицеров Объединенного штаба ОДКБ, представители Секретариата ОДКБ и приглашенные лица.
Глава Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул исключительную важность совместного обучения. По его словам, за годы сотрудничества органы ОДКБ приняли более 25 нормативных правовых актов, что обеспечивает эффективное функционирование созданной системы.
В интересах развития военной составляющей ОДКБ создана сеть базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций. Статус базовых учебно-методических организаций придан 12 военным учебным заведениям. Для научно-теоретической и научно-практической проработки вопросов создания, совершенствования, подготовки и применения сил и средств 8 профильным научно-исследовательским организациям и военным учебным заведениям придан статус базовых научно-исследовательских организаций. Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ является ведущей среди базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ", - отметил начальник штаба.
Он подчеркнул, что формат сбора предоставляет уникальную возможность обсудить актуальные вопросы подготовки военных кадров и научной работы в рамках организации и выработать в ходе совместной работы конкретные предложения.
Заседание рабочей группы прошло под председательством начальника управления военного образования - заместителя начальника главного управления кадров Министерства обороны РФ, генерал-майора Игоря Муравлянникова.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями об опыте организации подготовки военных кадров и специалистов. Обсуждены предложения по повышению взаимодействия между военными учебными заведениями. Участники мероприятия подготовили ряд предложений по совершенствованию системы совместной подготовки военнослужащих для государств-членов ОДКБ", - говорится в сообщении.
Начальник департамента военного образования и науки Минобороны РК полковник Мурат Олжабаев поблагодарил коллег за укрепление сотрудничества в области военного образования, подготовке, переподготовке и повышении квалификации военных научно-педагогических кадров.
Участники мероприятия также посетили Военный колледж имени Сагадата Нурмагамбетова, где их ознакомили с учебно-материальной базой.
Напомним, ранее Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов провел встречи с главами МИД и МВД России, на которых стороны обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям ОДКБ.