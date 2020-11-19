Подписано совместное коммюнике по итогам 16-й министерской конференции "ЕС - Центральная Азия"

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Министры иностранных дел Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности - заместитель Европейской комиссии и комиссар ЕС по международному партнерству провели 16-е заседание министерской конференции "ЕС - Центральная Азия", передает Kazakhstan Today.

Встреча прошла в формате видеоконференции, учитывая ограничения, вызванные пандемией COVID-19.

Участники подтвердили свою совместную приверженность созданию прочного, амбициозного и дальновидного партнерства, которое основывается на сильных взаимных интересах между двумя регионами. Они подтвердили свою приверженность совместной работе во имя мира, безопасности, всеобщих прав человека, демократии и устойчивого развития при полном уважении международного права.

Участники обсудили последствия пандемии COVID-19 для своих регионов и подчеркнули свою решимость работать вместе для содействия устойчивости, процветанию и экологическому, устойчивому и инклюзивному восстановлению после коронавируса. Министры стран Центральной Азии выразили глубокую признательность за пакет солидарности "Европейская команда" на сумму 134 млн евро, предоставленный региону для удовлетворения насущных потребностей систем здравоохранения и решения долгосрочных социально-экономических проблем.

Министры иностранных дел ЕС и Центральной Азии подчеркнули особую актуальность приоритетов, изложенных в Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году, в текущем контексте и для будущего развития региона. ЕС подтвердил свое желание усилить свою роль партнера стран Центральной Азии в их процессах реформ, как сторонника их интеграции в мировую торговую систему и их усилий по тесному сотрудничеству. ЕС одобрил инициативы, направленные на содействие более тесному региональному сотрудничеству в Центральной Азии, включая управление границами, содействие торговле, контакты между людьми и управление водными ресурсами, а также внутрирегиональную солидарность, проявленную во время пандемии Covid, все из которых ЕС оказывает конкретную поддержку финансовыми и техническими средствами.

Представители ЕС и Центральной Азии подтвердили важность прогресса в области верховенства закона, демократического управления, гендерного равенства и универсальных прав человека, что является ключевым элементом сотрудничества ЕС с его партнерами по всему миру. Поскольку в этом году отмечается двадцатая годовщина Резолюции ООН 1325 о женщинах, мире и безопасности и двадцать пятая годовщина Пекинской платформы действий, участники подчеркнули важность содействия полному, равноправному и конструктивному участию женщин и гражданского общества в принятии решений. Они призвали к активизации сотрудничества для создания возможностей для молодежи в регионе, включая лучший доступ к качественному образованию для всех, особенно девочек, и достойную работу.

Министры иностранных дел ЕС и Центральной Азии приветствовали взаимное сотрудничество в области здравоохранения и образования как ключевые факторы устойчивого социально-экономического развития региона.

ЕС поощряет дальнейший прогресс в выполнении Парижских обязательств в отношении климата и в переходе региона к зеленой экономике, включая устойчивую энергетику, с целью достижения углеродной нейтральности. ЕС призвал страны Центральной Азии представить новые расширенные национальные определяемые взносы (НДВ) к концу 2020 года. ЕС приветствовал активное участие стран Центральной Азии в продолжающихся переговорах по модернизации Договора к Энергетической хартии.

Министры иностранных дел ЕС и Центральной Азии подчеркивают, что наука, технологии и инновации играют ключевую роль в ускорении темпов экономической диверсификации и преобразований, повышении производительности и конкурентоспособности, а также в обеспечении полного участия стран Центральной Азии в мировой экономике. Страны Европейского союза и Центральной Азии подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, в том числе путем создания благоприятных условий.

Министры ЕС и Центральной Азии выразили признательность за прогресс в сотрудничестве ЕС и Центральной Азии в области безопасности и борьбы с терроризмом, а также за расширение сотрудничества в совместной борьбе с транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, транснациональным оборотом наркотиков и угрозами кибербезопасности.

Кроме того, министры иностранных дел ЕС и Центральной Азии приветствовали итоги конференции высокого уровня " Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и его финансированием за счет незаконного оборота наркотиков и организованной преступности ", организованной правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с ЕС, ООН, ОБСЕ и другие международные и региональные организации.

Также министры иностранных дел стран ЕС и Центральной Азии приветствовали инициативу правительства Туркменистана провести 12 декабря 2020 года в Ашхабаде международную конференцию "Политика нейтралитета и ее важность в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития ", посвященную 25-й годовщине международного признания статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. Также поддержана инициатива организовать международный форум высокого уровня в 2021 году, объявленном Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций Международным годом мира и доверия. Участники приветствовали Группу друзей нейтралитета за мир, безопасность и развитие, созданную на платформе ООН по инициативе правительства Туркменистана.

Участники подчеркнули необходимость активизировать сотрудничество в продвижении устойчивой связи между Европой и Азией в области инфраструктуры, транспорта и цифровых технологий, основываясь на стратегии ЕС по соединению Европы и Азии, а также на возможностях, которые будут предоставлены в рамках новых финансовых инструментов ЕС для использования частные инвестиции в регион. Они приветствовали предложение Узбекистана провести в 2021 году конференцию министров ЕС и Центральной Азии по взаимосвязанности и устойчивому развитию.

Участники согласились с тем, что полное и немедленное прекращение огня необходимо для продвижения во всеобъемлющем процессе внутриафганского примирения, а мирный и процветающий Афганистан, свободный от терроризма, необходим для развития всего региона. В этом контексте участники подтвердили свою совместную приверженность укреплению сотрудничества в целях содействия инклюзивному мирному процессу, универсальным правам человека всех афганцев и устойчивому развитию в Афганистане. В этой связи участники отметили важность 9-й министерской конференции "Сердце Азии" Стамбульского процесса, которая будет проведена Республикой Таджикистан в Душанбе.

Видеоконференция на уровне министров предоставила возможность продолжить плодотворный и конструктивный обмен мнениями о программировании помощи ЕС на бюджетный цикл 2021-2027 годы.

Участники подчеркнули важность соглашений о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCAs) как краеугольного камня отношений между ЕС и странами Центральной Азии.

Участники высоко оценили рекомендации, сделанные на Форуме гражданского общества "ЕС - Центральная Азия" 27 октября 2020 года, и подтвердили свою решимость организовать первый в истории Экономический форум "ЕС - Центральная Азия" в Бишкеке в 2021 году. Они приветствовали эти мероприятия как ключевые возможности для гражданского общества и деловых кругов двух регионов внести свой вклад в развитие партнерства ЕС и Центральной Азии. Представители ЕС и Центральной Азии приветствовали предложение Узбекистана провести Туристический форум "ЕС - Центральная Азия".

Участники договорились встретиться в Душанбе в 2021 году.

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