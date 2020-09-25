Политолог из Минска: Праймериз Nur Otan - "сито" для отбора лучших

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Известный белорусский политолог, руководитель Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант считает, что идея казахской правящей партии Nur Otan провести праймериз является своевременным и современным решением, передает Kazakhstan Today.

По его словам, внутрипартийные политические "лифты" нужны для того, чтобы внутри партии происходил отбор наиболее достойных, опытных политиков, которые пользуются доверием в обществе.

Это, действительно, своего рода "сито", через которое будет проходить политический актив. Сегодня очень важно, чтобы потенциальный кандидат приобретал опыт, закалялся во внутрипартийной борьбе, чтобы потом выходить подготовленным, конкурентоспособным на политическое поле в рамках парламентской борьбы. Поэтому праймериз - это вполне рабочий механизм, и тот факт, что он начал применяться в Казахстане, свидетельствует о готовности правящей партии к позитивным переменам, к обновлению в своих рядах, а значит, и о желании по-настоящему влить новую кровь в политическую систему страны, избежать ненужной внутриэлитной борьбы и сосредоточиться на проблемах избирателей для более эффективного их решения", - отметил эксперт из Беларуси.

Праймериз, по мнению Алексея Дзерманта, будут способствовать усилению межпартийной конкуренции, формированию политической культуры, появлению в политике новых лиц, а также созданию прямых коммуникаций с избирателями, росту общественного мнения и гражданской активности.

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