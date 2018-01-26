Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Послом Казахстана в Пакистане назначен Барлыбай Садыков, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Садыков Барлыбай Каримович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме того, по информации пресс-службы, указом главы государства в связи с достижением пенсионного возраста Шабарбаев Бахитбек Сейсебаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш по совместительству.

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