Посол Казахстана в Афганистане встретился с представителем Талибана

Мустафа Шентоп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи в ходе его визита в Казахстан и передал приветствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он также отметил, что отношения двух государств находятся на высоком уровне, несмотря на ограничения в возможности проведения личных встреч вследствие пандемии.

Отметив растущий авторитет Турции на международной арене, Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение успехами братской страны. Кроме того, глава государства высоко оценил перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия.

Принимая Мустафу Шентопа, президент отметил важность развития сотрудничества между тюркоязычными государствами, несмотря на складывающуюся нестабильную обстановку в мире.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений и привлечения инвестиций.

Приветствуя Халида Аль-Фалиха, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит является продолжением содержательных телефонных переговоров с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и выразил признательность за поддержку Казахстана на протяжении 30 лет независимости.

НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев сегодня провел две встречи с представителями Турции и Саудовской Аравии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

НЬЮ-ЙОРК. 25 СЕНТЯБРЯ - В рамках участия на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Генсек ООН выразил благодарность президенту Казахстана за решение о размещении в Алматы удаленного офиса миссии ООН по содействию Афганистану. Он особо подчеркнул, что наша страна является символом стабильности и примером приверженности многосторонности, сообщает пресс-служба МИД РК.

Это решение Казахстана мы расцениваем больше, чем просто помощь. Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном", - сказал Гутерриш.

В свою очередь, министр подробно проинформировал о ходе реализации инициативы президента по созданию Международного агентства ООН по биологической безопасности.

В тот же день министр провел переговоры с заместителем генерального секретаря ООН - руководителем Контртеррористического управления Владимиром Воронковым. Казахстанская сторона была проинформирована о программах технического содействия странам региона Центральной Азии для укрепления их потенциала по противодействию рисков террористической опасности в Афганистане.

На встрече с заместителем генсека ООН по политическим вопросам и миростроительства Розмари Дикарло обсуждены меры и совместные усилия по обеспечению глобальной и региональной безопасности.

Тлеуберди совместно с заместителями генсекретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу и по глобальным коммуникациям Мелиссой Флеминг принял участие в открытии в штаб-квартире ООН постоянной экспозиции об истории Семипалатинского ядерного испытательного полигона и передал в дар копию указа президента Нурсултана Назарбаева о закрытии полигона от 29 августа 1991 года.

Наряду с этим, глава внешнеполитического ведомства Казахстана встретился с министрами иностранных дел Филиппин Теодоро Локсином и Кипра Никосом Кристодулидесом, а также в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с администратором Агентства США по международному развитию USAID Самантой Пауэр.