Система Orphus

Посол Казахстана в Афганистане встретился с представителем Талибана

27.09.2021, 10:02 8425
Посол Казахстана в Афганистане встретился с представителем Талибана
КАБУЛ. 27 СЕНТЯБРЯ - Вопросы предоставления продовольственной и иной гуманитарной помощи афганскому народу обсудили на встрече посла Казахстана в Кабуле Алимхан Есенгельдиева с исполняющим обязанности министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Ханом Муттаки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава афганского внешнеполитического ведомства поблагодарил казахстанскую сторону за готовность оказать предметную поддержку населению Афганистана в сложный переходный период.
 

По словам собеседника казахстанского дипломата, новые афганские власти подтверждают свою готовность к установлению мирных отношений со всеми странами, в первую очередь с соседями и государствами региона, а также к предупреждению возникновения какой-либо угрозы их безопасности с территории Афганистану", - рассказали в пресс-службе МИД РК.

 
Отмечено, что внешняя политика Казахстана в целом и на афганском направлении в частности, вызывает уважение.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

    Токаев провел встречи с представителями Турции и Саудовской Аравии

    27.09.2021, 15:11 7804
    Фото: Ak Orda
    НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев сегодня провел две встречи с представителями Турции и Саудовской Аравии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства принял министра инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халида Аль-Фалиха, а также провел встречу с председателем Великого Национального собрания Турции Мустафой Шентопом. 
     
    Приветствуя Халида Аль-Фалиха, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит является продолжением содержательных телефонных переговоров с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и выразил признательность за поддержку Казахстана на протяжении 30 лет независимости.
     

    Мы уверены, что между нашими странами множество возможностей для продвижения сотрудничества, придания ему большего практического содержания. Поэтому мы с наследным принцем по телефону обсудили ряд будущих совместных проектов. База нашего взаимодействия станет более солидной. В этой связи мы приветствуем ваш визит и считаем, что с вашей поддержкой и вовлечением моей администрации мы сможем достичь реального прогресса в наших двусторонних отношениях", - заявил Токаев. 

     
    В ходе встречи были обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений и привлечения инвестиций. 
     
    Принимая Мустафу Шентопа, президент отметил важность развития сотрудничества между тюркоязычными государствами, несмотря на складывающуюся нестабильную обстановку в мире.
     

    Никто не может точно предсказать, как будет складываться нестабильная ситуация в мире. Несмотря на это, отношения между нашими странами развиваются успешно. Сотрудничество Казахстана и Турции основывается на доверии и дружбе", - сказал Токаев.

     
    Отметив растущий авторитет Турции на международной арене, Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение успехами братской страны. Кроме того, глава государства высоко оценил перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия.
     
    Мустафа Шентоп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи в ходе его визита в Казахстан и передал приветствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он также отметил, что отношения двух государств находятся на высоком уровне, несмотря на ограничения в возможности проведения личных встреч вследствие пандемии.
     

    Надеемся, что на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоится в ноябре в нашей стране, будет принят ряд важных решений, направленных на дальнейшее укрепление единства тюркского мира. Будем ожидать вас на этом саммите", - сказал председатель Великого Национального собрания Турции.

     

    Генсек ООН выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву

    25.09.2021, 11:19 10936
    НЬЮ-ЙОРК. 25 СЕНТЯБРЯ - В рамках участия на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Генсек ООН выразил благодарность президенту Казахстана за решение о размещении в Алматы удаленного офиса миссии ООН по содействию Афганистану. Он особо подчеркнул, что наша страна является символом стабильности и примером приверженности многосторонности, сообщает пресс-служба МИД РК.
     

    Это решение Казахстана мы расцениваем больше, чем просто помощь. Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном", - сказал Гутерриш. 

     
    В свою очередь, министр подробно проинформировал о ходе реализации инициативы президента по созданию Международного агентства ООН по биологической безопасности.
     
    В тот же день министр провел переговоры с заместителем генерального секретаря ООН - руководителем Контртеррористического управления Владимиром Воронковым. Казахстанская сторона была проинформирована о программах технического содействия странам региона Центральной Азии для укрепления их потенциала по противодействию рисков террористической опасности в Афганистане.
     
    На встрече с заместителем генсека ООН по политическим вопросам и миростроительства Розмари Дикарло обсуждены меры и совместные усилия по обеспечению глобальной и региональной безопасности.
     
    Тлеуберди совместно с заместителями генсекретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу и по глобальным коммуникациям Мелиссой Флеминг принял участие в открытии в штаб-квартире ООН постоянной экспозиции об истории Семипалатинского ядерного испытательного полигона и передал в дар копию указа президента Нурсултана Назарбаева о закрытии полигона от 29 августа 1991 года.
     
    Наряду с этим, глава внешнеполитического ведомства Казахстана встретился с министрами иностранных дел Филиппин Теодоро Локсином и Кипра Никосом Кристодулидесом, а также в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с администратором Агентства США по международному развитию USAID Самантой Пауэр.
     

    Совместно бороться с киберпреступностью предложил коллегам генпрокурор России

    24.09.2021, 15:42 9586
    Совместно бороться с киберпреступностью предложил коллегам генпрокурор России
    Фото: gov.kz
    НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Генпрокурор России Игорь Краснов предложил коллегам вместе бороться с негативными явлениями в Интернете, в том числе с киберпреступностью, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Предложение Краснов озвучил в ходе вчерашних встреч в Нур-Султане с главами прокуратур стран СНГ, сообщает ТАСС
     
    Российский генпрокурор предложил объединять усилия в борьбе с негативным влиянием Интернета на подростков, попытками распространения экстремистских идей, противодействием кибератакам и незаконным использованием криптовалют. Он также обсудил с коллегами борьбу с фальсификацией медицинской и фармацевтической продукции, отмыванием преступных доходов и выводом преступных активов за рубеж. 
     

    В ходе встречи с генпрокурором Казахстана Гизатом Нурдаулетовым Краснов отметил важность тесной координации работы против вызовов, представляющих угрозу для граждан обоих государств. В частности, он предложил мобилизовать совместные усилия по защите несовершеннолетних, в первую очередь от негативного влияния в интернете, который становится площадкой для широкого круга преступлений, не имеющих государственных границ. Другой актуальной угрозой он назвал проявления экстремизма в России и Казахстане, особенно с учетом событий в Афганистане, способствующих реальной угрозе проникновения на территорию СНГ радикально настроенных лиц".

     
    Напомним, вчера в казахстанской столице состоялось 31-е заседание координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ. Модератор заседания - генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов - в своей вступительной речи сделал акцент на вкладе органов прокуратуры стран СНГ в установлении верховенства права, а также обратил внимание на актуальность рассматриваемых вопросов с учетом современных вызовов и угроз. 
     

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов