Посол Казахстана в Афганистане встретился с представителем Талибана

НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев сегодня провел две встречи с представителями Турции и Саудовской Аравии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба Акорды
, глава государства принял министра инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халида Аль-Фалиха, а также провел встречу с председателем Великого Национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
Приветствуя Халида Аль-Фалиха, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит является продолжением содержательных телефонных переговоров с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и выразил признательность за поддержку Казахстана на протяжении 30 лет независимости.
Мы уверены, что между нашими странами множество возможностей для продвижения сотрудничества, придания ему большего практического содержания. Поэтому мы с наследным принцем по телефону обсудили ряд будущих совместных проектов. База нашего взаимодействия станет более солидной. В этой связи мы приветствуем ваш визит и считаем, что с вашей поддержкой и вовлечением моей администрации мы сможем достичь реального прогресса в наших двусторонних отношениях", - заявил Токаев.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений и привлечения инвестиций.
Принимая Мустафу Шентопа, президент отметил важность развития сотрудничества между тюркоязычными государствами, несмотря на складывающуюся нестабильную обстановку в мире.
Никто не может точно предсказать, как будет складываться нестабильная ситуация в мире. Несмотря на это, отношения между нашими странами развиваются успешно. Сотрудничество Казахстана и Турции основывается на доверии и дружбе", - сказал Токаев.
Отметив растущий авторитет Турции на международной арене, Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение успехами братской страны. Кроме того, глава государства высоко оценил перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия.
Мустафа Шентоп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи в ходе его визита в Казахстан и передал приветствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он также отметил, что отношения двух государств находятся на высоком уровне, несмотря на ограничения в возможности проведения личных встреч вследствие пандемии.
Надеемся, что на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоится в ноябре в нашей стране, будет принят ряд важных решений, направленных на дальнейшее укрепление единства тюркского мира. Будем ожидать вас на этом саммите", - сказал председатель Великого Национального собрания Турции.
НЬЮ-ЙОРК. 25 СЕНТЯБРЯ - В рамках участия на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Генсек ООН выразил благодарность президенту Казахстана за решение о размещении в Алматы удаленного офиса миссии ООН по содействию Афганистану. Он особо подчеркнул, что наша страна является символом стабильности и примером приверженности многосторонности, сообщает пресс-служба МИД РК.
Это решение Казахстана мы расцениваем больше, чем просто помощь. Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном", - сказал Гутерриш.
В свою очередь, министр подробно проинформировал о ходе реализации инициативы президента по созданию Международного агентства ООН по биологической безопасности.
В тот же день министр провел переговоры с заместителем генерального секретаря ООН - руководителем Контртеррористического управления Владимиром Воронковым. Казахстанская сторона была проинформирована о программах технического содействия странам региона Центральной Азии для укрепления их потенциала по противодействию рисков террористической опасности в Афганистане.
На встрече с заместителем генсека ООН по политическим вопросам и миростроительства Розмари Дикарло обсуждены меры и совместные усилия по обеспечению глобальной и региональной безопасности.
Тлеуберди совместно с заместителями генсекретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу и по глобальным коммуникациям Мелиссой Флеминг принял участие в открытии в штаб-квартире ООН постоянной экспозиции об истории Семипалатинского ядерного испытательного полигона и передал в дар копию указа президента Нурсултана Назарбаева о закрытии полигона от 29 августа 1991 года.
Наряду с этим, глава внешнеполитического ведомства Казахстана встретился с министрами иностранных дел Филиппин Теодоро Локсином и Кипра Никосом Кристодулидесом, а также в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с администратором Агентства США по международному развитию USAID Самантой Пауэр.
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Генпрокурор России Игорь Краснов предложил коллегам вместе бороться с негативными явлениями в Интернете, в том числе с киберпреступностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Предложение Краснов озвучил в ходе вчерашних встреч в Нур-Султане с главами прокуратур стран СНГ, сообщает ТАСС
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Российский генпрокурор предложил объединять усилия в борьбе с негативным влиянием Интернета на подростков, попытками распространения экстремистских идей, противодействием кибератакам и незаконным использованием криптовалют. Он также обсудил с коллегами борьбу с фальсификацией медицинской и фармацевтической продукции, отмыванием преступных доходов и выводом преступных активов за рубеж.
В ходе встречи с генпрокурором Казахстана Гизатом Нурдаулетовым Краснов отметил важность тесной координации работы против вызовов, представляющих угрозу для граждан обоих государств. В частности, он предложил мобилизовать совместные усилия по защите несовершеннолетних, в первую очередь от негативного влияния в интернете, который становится площадкой для широкого круга преступлений, не имеющих государственных границ. Другой актуальной угрозой он назвал проявления экстремизма в России и Казахстане, особенно с учетом событий в Афганистане, способствующих реальной угрозе проникновения на территорию СНГ радикально настроенных лиц".