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Посол Казахстана вручил президенту Узбекистана верительные грамоты

14.04.2019, 12:06 8830
Посол Казахстана вручил президенту Узбекистана верительные грамоты

Ташкент. 14 апреля. Kazakhstan Today - Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан Дархан Сатыбалды вручил верительные грамоты президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи глава Узбекистана отметил значимость планируемого государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ташкент для активизации двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

Также Мирзиёев подчеркнул историческую роль Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева во всестороннем углублении казахстанско-узбекского стратегического партнерства. Президент пожелал послу Казахстана успехов в его деятельности в Узбекистане.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Теги:МИД

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