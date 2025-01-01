Посол КНР: китайско-казахстанские отношения достигли наивысшего уровня в истории - вечного всестороннего стратегического партнерства
Фото: Посольство КНР в РК
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Китайско-казахстанские отношения продолжают динамично развиваться и достигли наивысшего уровня в истории - вечного всестороннего стратегического партнерства. Об этом заявил новый посол КНР в РК Хань Чуньлинь по прибытии в Международный аэропорт Астаны.
В преддверии 33-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном я имею большую честь быть назначенным председателем КНР Си Цзиньпином 12-м Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан. Разрешите мне выразить сердечный привет и искреннюю благодарность друзьям из всех слоев общества, которые на протяжении многих лет заботились и поддерживали развитие китайско-казахстанских отношений", - сказал посол.
Он отметил, что Китай и Казахстан - добрые соседи, верные друзья и надежные партнеры.
Дружеские связи между нашими народами насчитывают тысячи лет и воплощают дух Шелкового пути, основанного на принципах мира, сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимного обучения и заимствования, взаимной выгоды и выигрыша. За прошедшие 33 года с момента установления дипломатических отношений, под стратегическим руководством глав двух стран, китайско-казахстанские отношения продолжают скачкообразно развиваться и достигли наивысшего уровня в истории - вечного всестороннего стратегического партнерства, что принесло реальную пользу народам обеих сторон", - отметил Хань Чуньлинь.
Он напомнил, что в 2013 году в Казахстане председатель Си Цзиньпин впервые провозгласил инициативу "Экономический пояс Шелкового пути", положив начало грандиозному начинанию инициативы "Один пояс и один путь".
Поддерживая принципы совместного обсуждения, строительства и использования, наши страны более десяти лет продвигают высококачественное сотрудничество в рамках этой инициативы, создавая глобальный пример успешного взаимодействия. Особое значение в наших отношениях имеет визит председателя Си Цзиньпина в сентябре 2022 года. Именно в Казахстан состоялся его первый зарубежный визит после вспышки пандемии COVID-19. В 2023 году президент Касым-Жомарт Токаев дважды побывал в Китае. В июле этого года председатель Си Цзиньпин еще раз посетил Казахстан с успешным государственным визитом и принял участие в астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества. Главы двух государств взяли под личный контроль развитие вечного стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, придали ему новый импульс и наметили новые планы", - добавил посол.
По его словам, Китай и Казахстан находятся на ключевом этапе своего развития и подъема, являются компаньонами на пути к модернизации - это общее понимание двух стран. На новом историческом старте Китай готов вместе с Казахстаном углублять политическое взаимное доверие, продолжать содействовать высококачественной реализации инициативы "Один пояс и один путь", продвигать взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и вместе работать над созданием сообщества единой судьбы между Китаем и Казахстаном, характеризующегося высоким уровнем взаимодоверия в интересах солидарности и совместного процветания.
В июле 2024 года успешно состоялся 3-й пленум ЦК КПК 20-го созыва, на котором разработаны новые стратегические планы по всестороннему продвижению строительства сильного государства и великого дела возрождения китайской нации за счет китайской модернизации. В середине этого месяца на Центральной рабочей конференции по экономике даны новые поручения по экономической работе Китая на 2025 год, которые послали миру четкий сигнал о том, что Китай будет неуклонно продвигать высококачественное развитие и расширять открытость на высоком уровне. Повышенный уровень открытости Китая и набранный темп китайской модернизации несомненно предоставят новые возможности и импульс развитию китайско-казахстанских отношений и многостороннему сотрудничеству между двумя странами", - сообщил Хань Чуньлинь.
Посол отметил, что будучи действующем председателем Шанхайской организации сотрудничества, Китай нацелен на проведение дружеского, солидарного и продуктивного Саммита ШОС. А Казахстан в следующем году примет второй Саммит "Китай - Центральная Азия".
Начиная свою дипломатическую миссию в Казахстане в столь значимый момент, я хорошо понимаю, что на плечах лежит славная обязанность и великая ответственность. Я приложу все усилия, чтобы адекватно реализовать важные договоренности глав двух государств и открыть очередное "золотое тридцатилетие" китайско-казахстанских отношений. Посольство и Генеральные консульства КНР в РК, как и прежде, продолжат усердно работать на благо китайских предприятий, соотечественников, студентов и граждан Китая, находящимся в Казахстане. В Казахстане говорят: "Адал достық алтыннан да қымбат" - "Чистая дружба дороже золота". Давайте вместе приложим усилия во имя нового горизонта китайско-казахстанского сотрудничества и дружбы. Пусть дружба между народами двух стран взлетит, словно золотой орел, устремляясь в светлое будущее", - сказал Хань Чуньлинь.
Посол КНР в канун нового, 2025 года пожелал казахстанцам и китайским соотечественникам, проживающим в Казахстане, здоровья, счастья и благополучия.