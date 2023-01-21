20.01.2023, 22:49 3511
Посол КНР подвел итоги прошедшего года и рассказал о перспективах казахстанско-китайского сотрудничества
Посол отметил, что развитие взаимовыгодных равноправных отношений отвечает долгосрочным и коренным интересам Китая и Казахстана
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в Астане Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо подвел итоги минувшего года и рассказал о перспективах казахстанско-китайского сотрудничества в 2023 году.
Посол отметил, что развитие взаимовыгодных равноправных отношений отвечает долгосрочным и коренным интересам Китая и Казахстана. Он также высоко оценил значение прошедшего 2022 года для дипломатических отношений Китая и Казахстана.
Наши отношения в прошлом году выдержали испытания - январские события. В самый сложный и, я бы сказал, критический момент председатель Си выразил свою солидарность с президентом Токаевым и заявил о твердой поддержке всех предпринятых мер по стабилизации ситуации, по наведению порядка в стране", - отметил посол.
По словам Чжан Сяо, кульминацией двусторонних отношений за прошлый год он бы назвал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, который состоялся в сентябре прошлого года.
Этот визит имеет историческое значение, так как это первая заграничная поездка председателя Си за два с половиной года пандемии. В ходе визита председатель Си вновь подтвердил нашу неизменную и последовательную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана", - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол КНР.
Чжан Сяо также напомнил, что в ходе сентябрьского визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан главы государств наметили дорожную карту по открытию нового "золотого" тридцатилетия. Теперь, после снятия всех антиковидных ограничений в Китае ожидается ряд важнейших для двусторонних отношения взаимных поездок на высших уровнях.
Прошедшее тридцатилетие двусторонних отношений образно называется "золотым". Лидеры стран пришли к единому мнению, что нужно продолжать эти отношения в таком же ключе, открывая новое "золотое тридцатилетие". Посол отметил, что это решение стало самым важным в прошлом году.
Чжан Сяо также напомнил, что в 2023 году ожидается юбилейное событие - десятилетие инициативы "Один пояс - один путь", которое было анонсировано именно в Казахстане.
Я считаю, что нынешний 2023 год обещает быть еще более прорывным и уж точно не менее насыщенным. Девиз двусторонних отношений этого года - высококачественное развитие. Это значит, что мы должны развивать сотрудничество не только в традиционных отраслях, но и осваивать новые направления, такие как цифровизация, телекоммуникация, развитие новых источников возобновляемой энергии и так далее", - добавил посол.
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20.01.2023, 14:57 5401
Токаев и Путин обсудили по телефону казахстанско-российское партнерство
Собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства", - сообщает Акорда.
Собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.
18.01.2023, 19:18 13286
Генсек ООН заявил о разделении мира на Восток и Запад
По словам Гутерриша, США и КНР расходятся во мнении по многим темам
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Женева. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что напряженность в отношениях между Китаем и США привела к разделению мира на Восток и Запад, что чревато разрывом связей между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщает ТАСС.
Мир сейчас далек от единства. Напротив, мы столкнулись с глубочайшим за несколько поколений геополитическим расколом и недоверием, и это вредит всему", - заявил Гутерриш в среду в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он отметил, что речь идет о "разделении на Восток и Запад".
Нам грозит большой раскол - разрыв связей между двумя крупнейшими экономиками мира. Тектонические изменения, в результате которых образуются два разных свода торговых правил, две доминирующие валюты, два интернета и две конфликтующие между собой стратегии в отношении искусственного интеллекта", - указал Генсек ООН.
По словам Гутерриша, США и КНР расходятся во мнении по многим темам, "особенно в вопросе защиты прав человека и региональной безопасности".
При этом, по мнению Генсека ООН, "необходимо, чтобы эти страны сотрудничали в вопросе климата, торговли и технологий с тем, чтобы предотвратить разрыв связей между экономиками и устранить возможность будущей конфронтации".
17.01.2023, 16:19 38496
Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ Дополнено
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в расширенном составе с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Акорда.
Президент Казахстана отметил, что в этом году свой первый официальный зарубежный визит совершает в Объединенные Арабские Эмираты и это имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран.
Эмираты - наш ведущий и надежный стратегический партнер в исламском и арабском мире. Ваша страна поддерживает Казахстан с первых дней независимости. Казахский народ никогда этого не забудет. Арабские Эмираты внесли значительный вклад в развитие и благоустройство нашей столицы. Это яркое свидетельство настоящей дружбы", - подчеркнул Токаев.
Он напомнил, что в прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и ОАЭ. За этот период между странами значительно укрепилось сотрудничество в различных сферах, налажен содержательный и открытый политический диалог.
В отношениях двух стран немало достижений в разных сферах, однако пришло время придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами. Пользуясь случаем, выражаю вам свою благодарность", - сказал глава Казахстана.
В свою очередь президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян выразил приверженность расширению политического диалога и экономических связей с Казахстаном.
Считаю, что у наших стран высокий потенциал сотрудничества в сферах энергетики, космоса, технологий и торговли. В ходе вашего визита были подписаны важные документы в области возобновляемых источников энергии. Возлагаю большие надежды на полноценную реализацию согласованных проектов. У наших стран схожие планы по сокращению выбросов углерода в атмосферу. Объединенные Арабские Эмираты планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Казахстан тоже намерен достичь этой цели к 2060 году. Это очень важно для наших будущих поколений", - подчеркнул президент ОАЭ.
В ходе переговоров в расширенном составе были обсуждены приоритетные направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, стороны рассмотрели такие перспективные направления, как возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, горнодобывающий и транспортно-логистический сектор, строительство и девелопмент, сотрудничество международных финансовых центров.
Другие приоритетные направления по расширению двустороннего сотрудничества были обозначены в совместном заявлении Токаева и Аль Нахаяна.
В рамках официального визита также были подписаны следующие документы:
- Совместная декларация о создании стратегических инвестиционных проектов;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и управлением главной гражданской авиации ОАЭ;
- Соглашение о принципах между Министерством энергетики РК, фондом KIDF и компанией Masdar;
- Соглашение о сотрудничестве между фондом KIDF и компанией Masdar;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и компанией Abu Dhabi Ports;
- Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "НК "КазМунайГаз" и компанией Abu Dhabi Ports Group;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения между Министерством здравоохранения РК и Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ;
- Меморандум о взаимопонимании между институтом дипломатии Академии государственного управления при президенте РК и Дипломатической академией имени Ануара Гаргаша;
- Соглашение между архивом президента РК и Национальной библиотекой и архивами ОАЭ по осуществлению международных связей в области архивного дела.
Дополнено 17.01.2023, 16.53
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития разъяснили суть меморандумов в области морской инфраструктуры и воздушного сообщения, подписанных между Казахстаном и ОАЭ.
Достигнута договоренность о продлении режима "открытого неба" до конца 2027 года при выполнении полетов в РК. Также, в рамках достигнутых договоренностей были назначены новые авиаперевозчики со стороны ОАЭ (Wizz Air Abu Dhabi, Air Arabia Abu Dhabi). В целом стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в сфере гражданской авиации", - сообщает Комитет гражданской авиации.
Также стороны намерены реализовать совместные проекты с компанией Abu Dhabi Ports по развитию инфраструктуры морских портов. Компании были предложены проекты, нацеленные на строительство контейнерного хаба и многофункционального терминала "Саржа" в порту Курык, а также судостроительного и ремонтного завода, сообщили в МИИР.
Недавно в режиме онлайн провели переговоры с главой Abu Dhabi Ports Мухаммедом Аль-Шамси. По результатам стало известно, что эмиратская сторона заинтересована в развитии порта Курык. Также ведутся переговоры с ОАЭ по передаче 2 танкеров ТОО "НМСК" Казмортрансфлот". Для реализации вышеуказанного проекта планируется создание совместного предприятия между Abu Dhabi Ports - "КазМунайГаз" - "Казмортрансфлот", - отметил глава ведомства Марат Карабаев.
Также был подписан межведомственный меморандум о дальнейшем укрепления воздушного сообщения и расширении географии полетов.
На сегодняшний день между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами осуществляется 60 рейсов в неделю по 8 направлениям. Полеты выполняются авиаперевозчиками Fly Dubai, Air Arabia, Wizz Air Abu Dhabi и отечественной авиакомпанией "Эйр Астана".
Кроме того, налажено успешное сотрудничество с ОАЭ в сфере промышленности. Так, в Павлодарской области компания Canarax (ОАЭ) успешно реализует проект строительства завода по производству технического кремния.
Проектно-сметная документация завода готова. Предполагается, что государственная экспертиза будет проведена в начале текущего года. Строительно-монтажные работы планируется начать в феврале следующего года. Намерены запустить данное предприятие в 2024 году", - поделился Карабаев.
Напомним, сегодня в ОАЭ состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана. В честь прибытия главы государства были произведены артиллерийские залпы. Токаев и шейх Мухаммед представили друг другу членов официальных делегаций. Также глава Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.
17.01.2023, 09:38 40216
В Пекине обсудили наращивание торгово-экономических связей Казахстана и Китая
Предложено активизировать согласование проектов двусторонних документов, находящихся на рассмотрении государственных органов РК и КНР
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Пекин. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и заместитель министра иностранных дел КНР (в ранге Министра) Ма Чжаосюй обсудили весь спектр актуальных вопросов казахстанско-китайского сотрудничества в различных сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития, сообщает Министерство иностранных дел РК.
Особое внимание во время беседы было уделено графику планируемых в текущем году двусторонних визитов и мероприятий на высоком и высшем уровнях, а также взаимодействию двух стран в рамках многосторонних структур.
Нурышев предложил китайской стороне активизировать согласование проектов двусторонних документов, находящихся на рассмотрении государственных органов РК и КНР, в целях совершенствования договорно-правовой базы и придания дополнительного "импульса" казахстанско-китайским отношениям.
Вместе с тем особый акцент послом Казахстана был сделан на совместных усилиях по наращиванию торгово-экономических связей, вопросах укрепления взаимодействия и тесной кооперации на пунктах пропуска казахстанско-китайской границы, восстановления количества пассажирских авиарейсов до "допандемийного" уровня и упрощения визового режима КНР для казахстанцев.
Со своей стороны Ма Чжаосюй отметил важность поднятых вопросов и выразил готовность китайской стороны к активному взаимодействию по ним. Он также сообщил, что внешнеполитическое ведомство Китая готово к тесной кооперации с посольством РК в КНР в целях успешной организации запланированных в текущем году мероприятий.
В завершение встречи собеседники договорились поддерживать регулярные контакты по текущим и актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
Напомним, основными партнерами Казахстана по экспорту стали Италия, Китай и Россия.
16.01.2023, 15:15 45051
Токаев выступит на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты принимает участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".
Цель саммита - сформировать повестку дня в области устойчивого развития и придать импульс 28-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP 28), объединив глобальное сообщество и способствуя конструктивному диалогу для достижения консенсуса в различных вопросах, новаторских партнерских отношений и инновационных решений", - сообщает Акорда.
В рамках саммита ожидается выступление главы Казахстана.
В мероприятии также принимают участие президенты ОАЭ, Южной Кореи, Азербайджана, Анголы и другие политики, лидеры в сферах возобновляемой энергии, технологического развития и инноваций, инвесторы и предприниматели.
ADSW 2023 - это глобальная инициатива, продвигаемая ОАЭ для поддержки международных усилий процесса устойчивого развития.
Саммит в Абу-Даби - первый в этом году международный форум, который посвящен широкому кругу важнейших тем, включая продовольственную и водную безопасность, доступ к энергии, декарбонизацию промышленности, здоровье и адаптацию к климату.
Цель мероприятия - сформировать повестку дня в области устойчивого развития и придать импульс 28-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP 28), объединив глобальное сообщество и способствуя конструктивному диалогу для достижения консенсуса в различных вопросах, новаторских партнерских отношений и инновационных решений.
В рамках саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" состоялась церемония вручения премии Zayed Sustainability Prize.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил награду школе Fundacion Bios Terrae - ICAM Ubate из Колумбии в номинации Global High Schools (регион Америка).
Премия Zayed Sustainability Prize является глобальной наградой ОАЭ за выдающиеся достижения в области устойчивого развития.
Награда была учреждена на Всемирном саммите "Энергии будущего" в 2008 году в знак признания гуманитарного наследия Первого президента Объединенных Арабских Эмиратов покойного шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна. Премия присуждается некоммерческим организациям, малым и средним предприятиям и средним школам за их эффективные и инновационные решения в области устойчивого развития в таких категориях, как здравоохранение, продовольствие, энергетика, эффективное расходование воды",- говорится в информации.
С 2009 года обладателями премии стали 96 лауреатов со всего мира. Приз включает денежные средства в сумме 3 млн долларов США.
На соискание премии 2023 года поступило 4538 заявок из 152 стран, из них в финал вышли 30 лучших проектов.
15.01.2023, 17:28 50366
Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в ОАЭ
Фото: пресс-служба Акорды
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Абу-Даби. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает пресс-служба Акорды.
Лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахстанско-эмиратского стратегического партнерства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.
Президент Казахстана примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", а также проведет встречи с представителями деловых кругов.
14.01.2023, 09:30 58101
В Казахстане проходят выборы в сенат Дополнено
Фото: senate.parlam.kz
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 14 января 2023 года, в Казахстане проходят выборы 20 депутатов сената парламента Республики Казахстан.
Депутатов сената парламента избирают выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Выборы депутатов сената проводятся на совместных заседаниях выборщиков, которые во всех регионах страны начнутся в 11.00.
По данным ЦИК РК, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов (после регистрации 11 кандидатами были поданы заявления о снятии кандидатуры).
4 кандидата в городе Алматы, по 2 кандидата в 6 регионах: Алматинской, Жетісу, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях. В остальных регионах и городах Астана, Шымкент - по 3 кандидата.
В список выборщиков по республике включено 3167 депутатов маслихатов.
Депутатом сената может стать лицо, достигшее 30 лет, с высшим образованием и стажем работы не менее пяти лет, постоянно проживающий на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не меньше трех лет. Избираются сенаторы на шесть лет, при этом половина переизбирается каждые три года.
Выдвижение кандидатов началось 29 ноября 2022 года и закончилось в 18.00 14 декабря. Предвыборная агитация прошла с 24 декабря по 00:00 13 января (19 дней). 13 января в 00.00 закончилось ее проведение и наступил День тишины перед выборами.
Установление итогов выборов депутатов сената парламента произойдет не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов - не позднее 20 января.
Дополнено. 14.01.2023. 12.25, 13.00
ЦИК опубликовал предварительные результаты голосования:
Область Абай - Кайрат Тастекеев (82,4%)
Акмолинская область - Талгат Жунусов (90,9%)
Алматинская область - Жанболат Жоргенбаев (83,2%)
Атырауская область - Алибек Наутиев (68,6%)
Актюбинская область - Амангельды Нугманов (83,1%)
Область Жетысу - Амангельды Толамисов (76,3%)
Карагандинская область - Серик Утешов (78,2%)
Кызылординская область - Руслан Рустемов (67,4%)
Жамбылская область - Сакен Арубаев (89,3%)
Туркестанская область - Мурат Кадырбек (72,5%)
Павлодарская область - Ернур Айткенов (87,1%)
Область Улытау - Советбек Медебаев (61,7%)
ВКО - Шакарым Буктугутов (86%)
Мангистауская область - Бекбол Орынбасаров (72%)
СКО - Гульмира Каримова (80,4%)
ЗКО - Арман Утегулов (74,7%)
Костанайская область - Гауез Нурмухамбетов (83,1%)
Астана - Бибигуль Жексенбай (62,1%)
Алматы - Жанна Асанова (62,2%)
Шымкент - Нурлан Бекназаров (76,7%)
Напомним, на церемонии инаугурации 26 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что подпишет указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".
Выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената", - сказал президент.
С нового года изменился законотворческий процесс в парламенте. Теперь мажилис наделяется правом принимать законы. А сенат будет только одобрять или не одобрять законы, рассмотренные мажилисом.
Изменения и дополнения в Конституцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях палат.
Кроме того, в конституционный закон "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" включены нормы по изменению порядка формирования сената. Президентская квота сокращается до 10 мандатов, в том числе пять депутатов сената назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана.
Верхняя палата будет согласовывать кандидатуры на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.
13.01.2023, 21:10 59416
В ходе саммита "Голос глобального Юга" Токаев обозначил ряд приоритетных задач
В частности, он призвал все страны сконцентрировать усилия на достижении целей устойчивого развития
Фото: Акорда
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди принял участие в виртуальном саммите "Голос глобального Юга", проходящем под девизом "Единый голос, единая цель", сообщает пресс-служба Акорды.
В саммите наряду с президентом Казахстана также приняли участие главы ряда государств, представляющих Азию, Африку и Латинскую Америку.
В начале своего выступления президент выразил благодарность премьер-министру Нарендре Моди за приглашение принять участие в этом важном форуме. Он также поздравил Индию с началом председательства в "Большой двадцатке" (G20) в этом году и подчеркнул, что в Казахстане рассматривают это как заслуженное признание мировым сообществом глобального авторитета и влияния Нью-Дели.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на сессии саммита, что происходящие мировые кризисные явления сдерживают согласованные в 2015 году меры, направленные на обеспечение устойчивого развития и борьбу с изменением климата. Он подтвердил приверженность Казахстана курсу на решение возникающих проблем путем налаживания диалога и поиска общих точек соприкосновения на глобальном уровне.
Обращаясь к участникам форума, глава государства обозначил ряд приоритетных задач. В частности, он призвал все страны сконцентрировать усилия на достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Как было отмечено в выступлении, реализация ЦУР требует совместных усилий не только на уровне отдельных государств, но и на региональном и глобальном уровнях.
Поэтому мы считаем важным создать в Казахстане Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Такой центр позволит обеспечить наиболее эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана затронул проблему изменения климата. Он отметил, что температура в Центральной Азии повышается быстрее, чем в среднем по миру. За последние несколько лет в пяти странах центральноазиатского региона наблюдались сильные засухи. По его мнению, изменение климата требует более широкого международного взаимодействия и солидарности.
Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах обеспечения водной безопасности. Согласно отчету ООН, в связи с изменением климата более 5 миллиардов человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. Как считает глава государства, дефицит воды и растущая нестабильность негативно влияют на обеспечение продовольственной, энергетической и экологической безопасности государств. Кроме того, усиливается экономическая и геополитическая напряженность и нестабильность. В конечном итоге все последствия могут оказать глубокое влияние на безопасность во всем мире, и особенно на Глобальном Юге, который становится все более подверженным засухам.
Исходя из этого я предлагаю ввести систему исключительных прав и преференций для передачи водных технологий, которые будут способствовать рациональному и справедливому использованию водных ресурсов", - подчеркнул глава государства.
Президент заявил о том, что Казахстан и далее намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия. По его мнению, международная торговля продовольствием и удобрениями не должна подвергаться санкциям или иным ограничениям.
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поддержал призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди к деполитизации глобальных поставок продовольствия, удобрений и медицинских изделий.
Наряду с этим глава государства отметил, что в текущей геополитической ситуации особую важность приобретает надежная и диверсифицированная глобальная транзитная и транспортная инфраструктура. Он сообщил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных маршрутов и активно развивает Транскаспийский международный транспортный коридор (Срединный коридор).
Президент считает актуальным принятие новых совместных мер, направленных на уменьшение угроз пандемий и биологических рисков. В этой связи лидер Казахстана вновь напомнил о выдвинутой им ранее инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности.
В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан готов сотрудничать с партнерами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?