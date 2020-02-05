Посол КНР в Казахстане выступил с заявлением в связи с высказываниями госсекретаря США

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Казахстан Чжан Сяо

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо выступил с заявлением в связи с высказываниями госсекретаря США Майка Помпео, передает Kazakhstan Today.

"2 февраля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Казахстан встретился с местными представителями антикитайского движения, а также провел пресс-конференцию в Нур-Султане, где в очередной раз упрекнул Китай в том, что якобы миллион синьцзянских уйгуров и казахских мусульман были заключены в тюрьму, утверждая, что китайские и российские инвестиции подрывают суверенитет Казахстана и долгосрочные перспективы развития страны. Чтобы подорвать китайско-казахстанские отношения, Помпео даже попытался использовать в качестве оружия новую эпидемию коронавирусной пневмонии. Высказывания Помпео были полностью ожидаемыми, и этом был еще один необоснованный "постановочный спектакль" Помпео против Китая. Как я уже говорил, он часто показывает себя выскочкой, повторяя старую песню, не приводя ничего нового", - заявил посол.

Он отметил, что в Синьцзяне насчитывается более 25 тыс. мечетей.

Относительно утверждения о том, что "Китай заключил в тюрьму миллион уйгуров", то факт давно был ясен, так как по итогам расследования американского сайта независимых новостей "Серая зона" данная цифра "1 миллион" была приведена на основе опроса всего восьми человек. Это выглядит крайне смешно. На самом деле за последние 40 лет уйгурское население в Синьцзяне выросло с 5,5 миллиона до 11 миллионов человек, что составило около 46,8% от общей численности населения Синьцзяна. В Синьцзяне насчитывается более 25 000 мечетей, что больше, чем в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции и Германии вместе взятых, в среднем на каждые 500 мусульман приходится одна мечеть, это больше, чем во многих мусульманских странах. Игнорируя основные факты о Синьцзяне и продолжая обливать Китай грязью, Помпео продемонстрировал всему миру лишь свои идеологические предрассудки и предвзятость", - сказал Чжан Сяо.

По мнению посла, высказывания Помпео направлены на разжигание враждебности в регионе.

Утверждения Помпео о вреде для Казахстана инвестиций Китая и России являются еще более лживыми, они показывают ничем не прикрытые геополитические замыслы: разжечь враждебность в регионе и установить свою региональную монополию. Разве это не слишком нагло? Китайские инвестиции в Казахстане способствуют быстрому развитию индустриализации казахстанской экономики и инфраструктуры, а также приводят к увеличению числа рабочих мест для казахстанцев. Я бы хотел задать вопрос г-ну Помпео: вы когда-нибудь проложили хоть 1 километр дороги или построили хоть один мост в Казахстане? Если вы действительно заботитесь о казахстанцах, хотелось бы, чтобы вы не просто сосредоточились на наиболее прибыльных нефтяных месторождениях Казахстана, но и инвестировали в казахстанскую индустрию и инфраструктуру. Сможете ли вы набраться смелости и начать вкладывать реальные деньги в местную экономику по примеру Китая? В противном случае все ваши слова для казахстанцев станут лишь лицемерием", - сообщил Чжан Сяо.

Посол добавил, что многие страны выразили поддержку и помощь Китаю в борьбе с коронавирусом, а США не предприняли ни малейшего практического шага для преодоления Китаем этих трудностей.

Самое низкое и подлое, что мог сделать Помпео - это позволить себе использовать тему распространения коронавируса в корыстных целях, в то время как Китай всеми силами борется с этой страшной для всего Земного шара эпидемией. Таким образом своей бесчеловечностью и безнравственностью он перешел все границы. Сегодня ситуация складывается таким образом: многие страны выразили поддержку и помощь Китаю в борьбе с эпидемией, а США в это время не предприняли ни малейшего практического шага для преодоления Китаем этих трудностей, а наоборот, первыми вывели своих граждан из города Уханя, первыми подняли уровень опасности поездок в Китай до уровня Афганистана и Ирака и первыми сократили штатное расписание своего посольства в Пекине. Мотив данных шагов - создать панику и посеять недоверие. Но все это безрезультативно. Китай полон уверенности и решимости, а также полон средств и ресурсов, чтобы справиться с этой эпидемией. Зима пройдет, весна уже не за горами. Г-н Помпео, обратите внимание на свои лексические привычки, в Китае с 5000-летней цивилизацией говорят: "Время расставит над i все и вся, и ничто не останется безнаказанным", - заключил он.

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