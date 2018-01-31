Посол Словакии завершает дипмиссию в Казахстане

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова провела встречу с послом Словакии в Казахстане Петером Юзой, завершающим свою дипломатическую миссию в РК, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи обсуждены текущее состояние казахстанско-словацких отношений и перспективы политического, экономического и культурно- гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.

В этом году Казахстан и Словакия отмечают 25-летие дипломатических отношений. В этой связи была дана положительная оценка политическим связям двух стран, которые приобрели устойчивый и качественный уровень.

Г. Абдыкаликова выразила признательность руководству Словакии за участие в "ЭКСПО-2017", отметив важность достижений Словакии в сфере альтернативной энергетики.

Государственный секретарь поблагодарила словацкого посла за плодотворную работу в Казахстане.

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