Посол Словакии завершает дипмиссию в Казахстане

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Посол Словакии завершает дипмиссию в Казахстане31.01.2018
Политика  13:40

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова провела встречу с послом Словакии в Казахстане Петером Юзой, завершающим свою дипломатическую миссию в РК, передает Kazakhstan Today.


В ходе встречи обсуждены текущее состояние казахстанско-словацких отношений и перспективы политического, экономического и культурно- гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.

В этом году Казахстан и Словакия отмечают 25-летие дипломатических отношений. В этой связи была дана положительная оценка политическим связям двух стран, которые приобрели устойчивый и качественный уровень.

Г. Абдыкаликова выразила признательность руководству Словакии за участие в "ЭКСПО-2017", отметив важность достижений Словакии в сфере альтернативной энергетики.

Государственный секретарь поблагодарила словацкого посла за плодотворную работу в Казахстане.
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