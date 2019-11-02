Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Посольство Израиля возобновило работу в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
О возобновлении работы миссий по всему миру посольство Израиля в РК сообщило на своей на странице в Facebook.
Дорогие друзья, наше посольство, а также другие израильские миссии по всему миру возобновляют работу в штатном режиме. Переговоры между сотрудниками МИДа и Министерством финансов Израиля будут продолжены", - говорится в сообщении.
Напомним, что все посольства и консульства Израиля, в том числе в Казахстане, приостановили работу в связи с забастовкой, вызванной конфликтом Министерства иностранных дел с Министерством финансов страны.
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