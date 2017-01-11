Постпред Казахстана в ООН вручил главе организации верительные грамоты

Нью-Йорк. 10 января. Kazakhstan Today - 9 января 2017 года постоянный представитель Республики Казахстан при ООН Кайрат Умаров вручил верительные грамоты генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу. Церемония состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

В ходе состоявшейся после церемонии беседы Умаров и Гутерриш тепло поздравили друг друга со вступлением в полномочия и выразили уверенность в дальнейшем укреплении партнерства Казахстана с ООН. Казахстанский дипломат от имени руководства страны выразил поддержку планам нового руководителя организации по содействию многосторонним усилиям в сфере предотвращения конфликтов, миротворчества, миростроительства и долгосрочного устойчивого развития, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы, постоянный представитель РК проинформировал собеседника о казахстанских приоритетах в Совете безопасности ООН и отметил важность активизации международных усилий при ведущей роли глобальной организации в социально-экономическом развитии стран Центральной Азии и Афганистана.

Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, тепло вспомнил свою встречу с Нурсултаном Назарбаевым 23 ноября прошлого года в Астане и дал высокую оценку достижениям Казахстана на международной арене. Им был отмечен значительный авторитет Казахстана как страны, поддерживающей хорошие тесные отношения практически со всеми странами мира, в том числе со всеми постоянными членами Совета безопасности. По словам главы ООН, это будет способствовать урегулированию региональных конфликтов и преодолению противоречий по узловым проблемам глобальной безопасности.

Гутерриш подчеркнул в этой связи заинтересованность возглавляемой им организации в дальнейшем расширении политического диалога и практического взаимодействия с Казахстаном, говорится в сообщении.

Просмотров: 6122