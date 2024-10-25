Появляются новые центры силы, принятия политических решений и экономического роста - декларация БРИКС

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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Беларусь стала государством - партнером в БРИКС, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает - Беларусь стала государством - партнером в БРИКС, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает РБК





Мы стали партнерами - это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб", - заявил президент Беларуси.





При этом статус государства-партнера Лукашенко сравнил с предбанником.





А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали этот "предбанник" в виде партнера", - сказал он.





Минск полностью разделяет философию БРИКС, отметил глава государства.





Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения", - сказал он.





По словам белорусского президента, географическое положение Беларуси в центре Европы, ее опыт и достижения "позволяют с уверенностью говорить о том", что страна станет "еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации". Участие Минска расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим, добавил он.





Среди направлений, в которых, по мнению Лукашенко, Беларусь сможет сыграть весомую роль, он назвал сферу безопасности. Минск готов поделиться с БРИКС своим опытом, "как стать сильнее самим и сделать сильнее других", ранее сказал президент.





Ранее статус страны - партнера БРИКС получил Казахстан.





Напомним, саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.





БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.