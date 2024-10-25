24.10.2024, 18:05 17756
Появляются новые центры силы, принятия политических решений и экономического роста - декларация БРИКС
Фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В мире появляются новые центры силы, принятия политических решений и экономического роста, сообщается в Казанской декларации, принятой в среду странами - участницами БРИКС на саммите.
По мнению стран - членов объединения, эта тенденция прокладывает путь к более равноправному, справедливому, демократическому и сбалансированному многополярному мировому порядку и предоставляет странам с формирующимся рынком и развивающимся странам больше возможностей для получения выгод от универсально выгодной и инклюзивной экономической глобализации, сообщает ИА "Синьхуа".
Напомним, вчера участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию.
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24.10.2024, 20:27 15526
Беларусь стала государством - партнером в БРИКС
Минск полностью разделяет философию организации
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Беларусь стала государством - партнером в БРИКС, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает РБК.
Мы стали партнерами - это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб", - заявил президент Беларуси.
При этом статус государства-партнера Лукашенко сравнил с предбанником.
А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали этот "предбанник" в виде партнера", - сказал он.
Минск полностью разделяет философию БРИКС, отметил глава государства.
Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения", - сказал он.
По словам белорусского президента, географическое положение Беларуси в центре Европы, ее опыт и достижения "позволяют с уверенностью говорить о том", что страна станет "еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации". Участие Минска расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим, добавил он.
Среди направлений, в которых, по мнению Лукашенко, Беларусь сможет сыграть весомую роль, он назвал сферу безопасности. Минск готов поделиться с БРИКС своим опытом, "как стать сильнее самим и сделать сильнее других", ранее сказал президент.
Ранее статус страны - партнера БРИКС получил Казахстан.
Напомним, саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
24.10.2024, 17:02 18606
Статус страны - партнера БРИКС получил Казахстан
Фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Статус страны - партнера БРИКС на проходящем в Казани саммите объединения получил Казахстан.
Также такой статус на проходящем в Казани саммите БРИКС получили еще 12 государств: Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан, Вьетнам", - сообщает sputnik.kz.
Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан стремится к формированию надежных партнерских отношений в рамках объединения для укрепления энергетической безопасности. Также страна заинтересована в продвижении существующих и запуске перспективных проектов в области добычи и переработки нефти и газа, а также критических минералов. Следует использовать огромный потенциал БРИКС при отдалении последствий изменения климата, таких как дефицит воды, экстремальное повышение температуры и опустынивание.
Напомним, саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
24.10.2024, 15:15 20856
БРИКС стал глобальным центром международного притяжения - Токаев
Фото: Depositphotos
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите БРИКС в Казани, отметил, что организация становится глобальным центром притяжения, передает корреспондент агентства.
БРИКС превратился в глобальный центр международного притяжения, к которому проявляют практический интерес многие страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству. БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников", - сказал президент Казахстана.
Токаев отметил, что у Казахстана с каждым государством - участником БРИКС сложились дружественные отношения.
Многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность ООН, которые по-прежнему являются незаменимой и универсальной структурой. Принципы дипломатии и диалога, заложенные в уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуем мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности", - отметил Токаев.
Он подчеркнул, что Казахстан высоко оценивает концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Также Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов.
Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Наша страна разделяет обеспокоенность государств-участников обострением ситуации на Ближнем Востоке, что привело к огромному количеству человеческих жертв и гуманитарной катастрофе. Совместное устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность, неравенство и недостаток образования, на наш взгляд, остается ключевым фактором укрепления международной политической солидарности", - подчеркнул глава Казахстана.
Ранее президент Казахстана провел ряд бесед с участниками саммита БРИКС .
24.10.2024, 13:39 22341
В Казани проходит пленарное заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич"
Фото: Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казани проходит пленарное заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич" под председательством президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Рад всех вас приветствовать на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич". Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал, дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами (...) В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяют общая история жизни в едином государстве", - сказал Путин, открывая заседание.
Под аутрич-практикой понимается региональный подход, подразумевающий приглашение на саммит лидеров стран, географически близких к председательствующему государству.
Работа на встрече планируется в два этапа: в начале в виде заседания, а затем за обеденным столом.
Приглашение на заседание получили представители 36 стран, в том числе руководители государств СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и главы международных организаций. На встрече запланированы выступления всех участников, после чего возможно проведение дискуссии", - сообщает сайт.
Пленарное заседание в формате "БРИКС-плюс/аутрич" завершает программу саммита в Казани в многосторонних форматах. Итоги мероприятия Путин подведет на пресс-конференции. Затем глава государства продолжит серию двусторонних контактов с зарубежными лидерами.
Справка:
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Ранее РБК проанализировал, как почти что за 20 лет эволюционировало объединение, какие проекты оно реализовало и с какими сложностями сталкивается.
24.10.2024, 08:21 29846
Президент Казахстана провел ряд бесед с участниками саммита БРИКС
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера глава государства прибыл в международный выставочный центр "Казань Экспо", где проходит XVI Саммит БРИКС. Его встретил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Акорды.
На полях саммита БРИКС Токаев провел краткие беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.
Напомним, сегодня ожидается выступление президента РК на расширенном заседании организации в формате "аутрич".
23.10.2024, 19:34 50621
Токаев прибыл в Казань для участия в XVI саммите глав государств БРИКС
Фото: Акорда
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Казань. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI саммите глав государств БРИКС, сообщает пресс-службу Акорды.
В рамках визита президент Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, а также выступит на пленарном заседании БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС+".
Ранее участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
23.10.2024, 17:15 53606
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию
Декларацию планируется распространить в ООН как совместный документ
Фото: Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, сообщил президент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе.
Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу", - цитирует РИА Новости президента.
Он уточнил, что декларацию планируется распространить в ООН как совместный документ.
Напомним, вчера в Казани начинается XVI саммит БРИКС.
23.10.2024, 16:38 50311
Страны БРИКС должны защищать общую безопасность - глава КНР
Только претворив в жизнь концепцию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности, можно найти путь к всеобщей безопасности
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Казань. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Необходимо строить мирную организацию БРИКС, выступать в качестве защитников общей безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани.
Мы должны строить мирную БРИКС, выступать в качестве защитников общей безопасности", - цитирует китайского лидера РИА Новости.
Си Цзиньпин подчеркнул, что, только претворив в жизнь концепцию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности, можно найти путь к всеобщей безопасности.
В своем выступлении он также отметил, что страны БРИКС должны стать лидерами в реформировании системы глобального управления. Он подчеркнул, что международный баланс сил переживает глубокие перемены, но реформа глобальной системы управления сильно отстает.
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