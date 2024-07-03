Председатель КНР назвал новые направления развития китайско-казахстанского сотрудничества

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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в авторской - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в авторской статье "Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам", размещенной на сайте издания "Казинформ", перечислил новые направления развития стратегического сотрудничества двух стран.





В своей статье глава КНР отметил, что в рамках своего визита в Казахстан он намерен совместно с президентом Касым-Жомартом Токаевым наметить новые планы дальнейшего развития двусторонних связей в интересах вывода китайско-казахстанского всестороннего стратегического партнерства на новую высоту.





Первое - усиливать традиционную взаимную поддержку в политической сфере. Китайская мудрость гласит, что перед друзьями необходимо держать каждое слово. Будем и дальше выстраивать отношения с казахстанскими друзьями на основе искренности и доверия, продолжать углубление политического взаимодоверия и стратегической координации, наращивать взаимную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей друг друга. Китайская сторона неизменно поддерживает усилия Казахстана по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности по следованию самостоятельно выбранному пути развития, по реализации внутренней и внешней политики для обеспечения процветания государства, выступает против какого бы то ни было вмешательства внешних сил во внутренние дела Казахстана. Развитие и приумножение четырех важных принципов, а именно - взаимное уважение, добрососедство, взаимовыручка и обоюдная выгода, в интересах сохранения устойчивой динамики в развитии двусторонних отношений.





Второе - полностью использовать преимущества взаимовыгодного сотрудничества. У каждой из наших стран собственный набор ресурсов. Экономики Китая и Казахстана по своей структуре взаимодополняют друг друга и имеют огромные перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Будем активизировать сопряжение совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" с продвижением экономического курса Справедливого Казахстана, расширять доступ казахстанским товарам на гигантский китайский рынок для совместного использования возможностей развития Китая. Необходимо наращивать сотрудничество в таких традиционных сферах, как торговля и экономика, промышленность, инвестиции, энергетика, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, повышать пропускную способность погранпереходов, способствовать улучшению обслуживания грузовых поездов Китай - Европа и строительству Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) с целью совершенствования разветвленной и высокоэффективной сети транспортной взаимосвязанности. Важно также в полной мере задействовать потенциал сотрудничества в сферах высоких технологий, включая новые источники энергии, цифровую экономику, искусственный интеллект, трансграничную электронную коммерцию, авиацию и космос, культивировать производственно-сбытовые цепочки с высокой добавленной стоимостью, придавать дополнительный импульс сотрудничеству двух стран.





Третье - укреплять социальную базу многовековой дружбы. Углубление дружбы - общее стремление и чаяние наших народов. Для ее сохранения и развития необходимо проводить содержательные культурно-гуманитарные обмены с целью дальнейшего углубления взаимопонимания и сближения двух народов. Следует выявлять роль Мастерской Лу Бань, институтов Конфуция, филиала Северо-Западного политехнического университета Китая в Казахстане, воспитывать достойную смену дружбы между двумя странами. Приветствуем организацию совместного обучения и проведение совместных исследований по линии вузов, аналитических центров и научно-исследовательских институтов Китая и Казахстана, поддерживаем активизацию связей между разными кругами общественности, поощряем создание новых побратимских связей как на уровне регионов, так и между городами. Важно неуклонно активизировать сотрудничество в сфере образования, туризма, археологии, искусства и СМИ в целях углубления и расширения культурно-гуманитарных обменов.





Четвертое - адаптироваться к ускоренно происходящим переменам, невиданным за столетие. В условиях меняющейся международной обстановки по всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству Китая и Казахстана мы сталкиваемся с небывалыми угрозами и вызовами, но в то же время она порождает новые шансы и возможности. Как говорят в Китае, кризис и шанс взаимосвязаны, так как за кризисом скрывается шанс и кризисные моменты можно преобразовать в возможности. Перед лицом беспрецедентных изменений, эпохальных и исторических перемен китайская сторона готова с казахстанской стороной вместе создать новые возможности в минуты кризиса и открыть новые перспективы в период перемен, решительно стоять на страже ооноцентричной международной системы и миропорядка, основанного на международном праве, претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, выступать против гегемонизма, политики силы и блоковой конфронтации, продвигать равноправную и упорядоченную многополярность мира, общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию. Давайте вместе добавим больше позитивной энергии и устойчивости, внесем больший китайско-казахстанский вклад в обеспечение мира и стабильности во всем мире.







