Председатель КНР провел переговоры с президентами стран Центральной Азии

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Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в городе Сиань провинции Шэньси провел переговоры с президентами стран Центральной Азии, - Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в городе Сиань провинции Шэньси провел переговоры с президентами стран Центральной Азии, прибывшими для участия в саммите "Китай - Центральная Азия".





В ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Си Цзиньпин заявил, что его радует встреча со старым другом в Сиане, сообщает " Синьхуа





Председатель КНР подчеркнул, что китайско-таджикские отношения имеют глубокие исторические корни, прочную политическую основу, богатое содержание сотрудничества и широкую общественную поддержку.





Си Цзиньпин призвал стороны углублять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов, включая национальный суверенитет, независимость, безопасность и территориальную целостность.





Председатель КНР подчеркнул важность углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в областях взаимосвязанности, сельского хозяйства, крупных проектов и др.





Китай готов импортировать из Таджикистана больше качественной сельхозпродукции. Си Цзиньпин также призвал к дальнейшей активизации гуманитарных обменов и созданию прочной социальной основы и основы из народных чаяний для развития отношений между двумя государствами.





Китай готов совместно с таджикской стороной усиливать сотрудничество в области правоприменения и безопасности для защиты общей безопасности двух стран и региона, добавил он.





Назвав таджикско-китайские отношения примером добрососедства и искреннего сотрудничества между странами, Рахмон заявил, что Таджикистан поддерживает предложенную Китаем Инициативу по глобальной безопасности, Инициативу по глобальному развитию и Инициативу глобальной цивилизации. По его словам, Таджикистан готов продвигать глубинную стыковку национальной стратегии развития с инициативой "Пояс и путь" и укреплять двустороннее сотрудничество в таких областях, как экономика, торговля, производственные мощности, сельское хозяйство, транспорт, "зеленая" экономика и гуманитарные обмены.





После переговоров главы двух государств подписали совместное заявление двух стран и стали свидетелями подписания целого ряда документов о двустороннем сотрудничестве в таких областях, как экономика, торговля, взаимосвязанность, наука и технологии, обмены между регионами двух стран.





В ходе встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым Си Цзиньпин напомнил о двух встречах между ними в прошлом году, на которых были достигнуты важные договоренности по китайско-кыргызским отношениям и сотрудничеству в различных сферах. По словам Си Цзиньпина, эти договоренности эффективно претворяются в жизнь и придают мощный импульс развитию двусторонних связей.





По словам Си Цзиньпина, китайско-кыргызские отношения прошли 31-летний путь развития, и Китай готов прилагать совместные с Кыргызстаном усилия для построения китайско-кыргызского сообщества единой судьбы, характеризующегося добрососедством, дружбой и совместным процветанием, развивать всестороннее сотрудничество на благо развития и подъема двух стран.





Си Цзиньпин заявил, что Китай и Кыргызстан должны укреплять взаимную поддержку, в частности, оказывать четкую и мощную поддержку друг другу в вопросах, касающихся их коренных интересов. Он призвал к развитию прагматичного сотрудничества в различных областях путем высококачественного совместного развития инициативы "Пояс и путь".





По словам Си Цзиньпина, Китай готов увеличивать импорт качественной кыргызстанской сельхозпродукции и поощрять больше китайских компаний инвестировать в Кыргызстан и вести в нем бизнес. Он призвал к углублению сотрудничества в области безопасности, чтобы обеспечить благоприятную и безопасную среду для совместного строительства "Пояса и пути" и развития двух стран.





Жапаров отметил, что в настоящее время кыргызско-китайские отношения находятся на наилучшем уровне за всю их историю. Он добавил, что позиция Кыргызстана по поддержке Китая в вопросах, связанных с Тайванем, Синьцзяном, Сянганом и другими сферами, касающихся его коренных интересов, неизменна. Кыргызстан поддерживает предложенную Китаем Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу по глобальному развитию, и готов совместно с китайской стороной твердо поддерживать друг друга, укреплять контакты и сотрудничество, а также совместно содействовать безопасности и развитию в двух странах и регионе, подчеркнул он.





Президент Кыргызстана далее заверил, что страна приложит все усилия для обеспечения безопасной и благоприятной инвестиционной среды для китайских предприятий.





Жапаров заявил о готовности работать с Китаем над совместным превращением саммита Китай - Центральная Азия в новую платформу для более тесного двустороннего и регионального сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем.





По окончании переговоров главы двух государств подписали Совместную декларацию Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху и стали свидетелями подписания целого ряда документов о двустороннем сотрудничестве в таких областях, как экономика, торговля, промышленность и инвестиции, таможня, сельское хозяйство и культур.





В ходе встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым Си Цзиньпин напомнил об успешном государственном визите Сердара Бердымухамедова в Китай в январе этого года, в ходе которого они вместе объявили о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства и подтвердили готовность к реализации сообщества единой судьбы на двустороннем уровне, благодаря чему была открыта новая страница в истории развития китайско-туркменских отношений.





Отметив, что прошедшие недавно в Туркменистане выборы в Меджлис нового созыва знаменуют благополучное завершение важной внутриполитической повестки дня, Си Цзиньпин заявил, что Туркменистан под руководством Бердымухамедова уверенно движется к цели "Возрождение новой эпохи могущественного государства".





За 31 год с момента установления дипломатических отношений Китай и Туркменистан всегда осуществляют дружественное сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, подчеркнул Си Цзиньпин, добавив, что двусторонние отношения обладают огромным потенциалом и обширными перспективами.





Китай готов совместными усилиями с Туркменистаном непрерывно продвигать вперед развитие двусторонних отношений на благо народов двух стран, подчеркнул Си Цзиньпин.





Также Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.



