Председатель Верховного суда взял на личный контроль обращения в общественную приемную Nur Otan

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - По просьбе партии Nur Otan председатель Верховного суда Жакип Асанов поручил принять в Республиканской общественной приемной партии граждан, обратившихся в партию с жалобами, передает Kazakhstan Today.

На прошедшем в августе расширенном заседании политического совета Nur Otan лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил партийцам усилить взаимодействие с населением и, в частности, активизировать работу общественных приемных партии. Как сообщили в Республиканской общественной приемной партии, с этого месяца дважды в неделю будут проводиться приемы граждан депутатами парламентской фракции Nur Otan. Кроме того, на постоянной основе встречаться с населением будут и члены правительства.

Верховенство закона и справедливое правосудие является одним из приоритетных направлений предвыборной программы главы государства, кандидата от партии Nur Otan Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Поставлена задача продолжить реформу судебной системы, обеспечить равенство сторон и сделать работу судебных органов более прозрачной. Об этом также говорится в Доктрине Nur Otan и партийной Программе противодействия коррупции на 2015-2025 годы. И, как в этом случае бывает, людям требуется альтернативная возможность изложить свою точку зрения еще раз. Буквально позавчера обратились 27 человек, которые не согласны с решениями судов. У каждого из них свой вопрос. В связи с этим руководство партии обратилось к Жакипу Кажмановичу Асанову, и на нашей площадке мы организовали прием граждан с представителями Верховного суда", - отметили в пресс-службе партии Nur Otan.

Со стороны Верховного суда прием провели заведующая секретариатом по гражданским делам Айсулу Сламбекова, заведующая секретариатом по уголовным делам Гульшара Байбосынова и советник председателя Верховного суда по гражданским делам Карлыгаш Таткеева.

При приеме каждый человек внимательно выслушивается. Доводы при необходимости изучаются с истребованием дел и в последующем принимаются соответствующие меры. Те, кто был записан на прием в партии, неоднократно принимались в Верховном суде. Большинство дел сейчас находится на изучении, и по результатам этой работы будут приняты меры. В основном у всех - несогласие с судебными актами. Споры касаются банковского законодательства по займам - это гражданские дела, есть несогласные по жилищным спорам. Бывают по налоговому законодательству. Чаще всего, это споры между физлицами. Верховный суд открыт для всех. Приемы граждан проходят еженедельно. К примеру, председатель Верховного суда принимает по вторникам. Каждого стараются выслушать. При этом надо понимать специфику судебного процесса. В любом случае одна из сторон будет не согласна с судебными актами, потому что принятое решение не может удовлетворить обе стороны, кто-то все равно останется недоволен и будет обжаловать решение. Другой вопрос, обосновано или не обосновано это возмущение", - подчеркнула Карлыгаш Таткеева.

В свою очередь, одна из обратившихся в общественную приемную жительница Нур-Султана Айман Тукенова рассказала, что несколько лет назад она пострадала от рук мошенницы, которая обманным путем выманила у нее деньги. Причем мошенница обманула не только ее, а еще двух ее знакомых. В первый раз, когда был суд, мошенница надавила на жалость, и женщина подписала с ней примирительное соглашение, но позже передумала. Теперь она хочет, чтобы обманщицу нашли и наказали. По ее словам, такие площадки, как общественная приемная партии, - это возможность быть услышанной.

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