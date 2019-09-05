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Депутаты "Nur Otan" будут проводить личные приемы граждан дважды в неделю

04.09.2019, 11:52 6913
Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Для оперативного реагирования на обращения граждан депутаты парламентской фракции "Nur Otan" будут два раза в неделю проводить личные приемы в Республиканской общественной приемной партии, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе расширенного заседания Политического совета "Nur Otan" Елбасы, лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил серьезно переформатировать ежедневную работу партии, а также усилить работу депутатской фракции в мажилисе, сообщает пресс-служба партии.
 
О необходимости эффективного реагирования на конструктивные запросы граждан и реализации концепции "слышащего государства" в послании народу Казахстана также сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
 
Народные избранники от партии "Nur Otan" будут встречаться с казахстанцами на протяжении всей сессии мажилиса. Чтобы задать свой вопрос депутату не обязательно специально приезжать в Республиканскую общественную приемную партии из другого города. Достаточно прийти в любой региональный филиал "Nur Otan", где посредством видеоконференцсвязи каждый сможет донести до депутата волнующий его вопрос, уточнили в пресс-службе. 

С графиком приема граждан можно ознакомиться по ссылке.
 

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