Депутаты "Nur Otan" будут проводить личные приемы граждан дважды в неделю

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Для оперативного реагирования на обращения граждан депутаты парламентской фракции "Nur Otan" будут два раза в неделю проводить личные приемы в Республиканской общественной приемной партии, передает Kazakhstan Today.

В ходе расширенного заседания Политического совета "Nur Otan" Елбасы, лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил серьезно переформатировать ежедневную работу партии, а также усилить работу депутатской фракции в мажилисе, сообщает пресс-служба партии.

Народные избранники от партии "Nur Otan" будут встречаться с казахстанцами на протяжении всей сессии мажилиса. Чтобы задать свой вопрос депутату не обязательно специально приезжать в Республиканскую общественную приемную партии из другого города. Достаточно прийти в любой региональный филиал "Nur Otan", где посредством видеоконференцсвязи каждый сможет донести до депутата волнующий его вопрос, уточнили в пресс-службе.





С графиком приема граждан можно ознакомиться по ссылке

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