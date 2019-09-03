Президент РК: волнующие общество проблемы должны обсуждаться в парламенте, а не на улицах

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Основные проблемы, волнующие общество, должны обсуждаться в парламенте, а не на улицах, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана , передает Kazakhstan Today.

Наша общая задача - воплотить в жизнь концепцию "Слышащего государства", которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики. Поэтому необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения. Именно для этого создан представительный по своему составу Национальный совет общественного доверия, который будет работать по ротационному принципу", - сказал глава государства.

Он добавил, что обещанная им политическая трансформация будет постепенно и неуклонно осуществляться с учетом интересов нашего государства и народа.

Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности. Поэтому мы будем осуществлять политические реформы без "забегания вперед", но последовательно, настойчиво и продуманно. Наш фундаментальный принцип: успешные экономические реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны", - добавил Токаев.

По его словам, основой стабильности государства является формула "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".

Основные проблемы, волнующие наше общество, должны обсуждаться и находить своё решение именно в парламенте и в рамках гражданского диалога, но не на улицах. Депутаты могут и должны пользоваться своими законными правами, в том числе направляя запросы в правительство по злободневным проблемам и требуя от него принятия конкретных мер", - напомнил президент РК.

По его мнению, отношения между законодательной и исполнительной властями должны быть взаимоуважительными, деловыми, без искусственной конфронтации.

Как глава государства, вижу свою задачу в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране. Это важно для стабильности политической системы в долгосрочной перспективе. Предстоящие выборы в мажилис парламента и маслихаты должны способствовать дальнейшему развитию многопартийной системы в стране", - говорится в послании Токаева.

Президент также коснулся темы совершенствования законодательства о митингах.

Согласно Конституции, наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причем, не на окраинах городов. Но любые призывы к неконституционным действиям, хулиганские акции будут пресекаться в рамках закона", - подчеркнул он.

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