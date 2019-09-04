Премьер-министр поручил к 7 сентября разработать проект плана по реализации послания президента РК

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - На заседании правительства РК под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина обсуждены меры по реализации послания главы государства "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана", передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил необходимость принятия мер по полному обеспечению финансирования мероприятий по реализации послания главы государства.

"Обращаю внимание всех первых руководителей: вы несете персональную ответственность за исполнение поручений президента. Подчеркну, что по каждому поручению должен быть установлен жесткий контроль за качеством и сроками их исполнения. Мы должны обеспечить слаженную работу по эффективному решению поставленных задач", - сказал Аскар Мамин.

Глава правительства поручил разработать к 7 сентября проект Общенационального плана по реализации задач, поставленных в послании главы государства, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства