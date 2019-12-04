Председателем Постоянного cовета ОДКБ избран Андрей Шведов

Москва. 3 декабря. Kazakhstan Today - Председателем Постоянного cовета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) избран представитель России Андрей Шведов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 3 декабря под председательством постоянного и полномочного представителя Кыргызстана Амана Мамбетсеитова состоялось заседание Постоянного cовета ОДКБ, в котором принял участие исполняющий обязанности генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков.

В связи с переходом председательства в ОДКБ в 2019-2020 годах к Российской Федерации председателем Постоянного совета был избран постоянный и полномочный представитель России при ОДКБ, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Шведов. Полпред Кыргызстана передал ему деревянный молоток, символизирующий принятие решения Постоянного совета ОДКБ", - проинформировал Зайнетдинов.

Он также отметил, что Аману Мамбетсеитову была выражена благодарность за плодотворную и конструктивную работу на посту председателя Постоянного совета Организации в 2018-2019 годы.

Также пресс-секретарь проинформировал, что на заседании сегодня были обсуждены вопросы подготовки рабочей встречи министров иностранных дел государств - членов ОДКБ, которая состоится 5 декабря 2019 года на полях заседания СМИД ОБСЕ в Братиславе.

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