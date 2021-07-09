Представители Ирана, России и Турции сделали заявление по итогам 16-й встречи по Сирии

Фото пресс-службы МИД РК

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Страны-гаранты сделали совместное заявление по итогам 16-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Представители Ирана, России и Турции как стран-гарантов Астанинского формата подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.

Страны также выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Осудили рост террористической активности в различных частях Сирии, которая приводит к жертвам среди мирных жителей, в том числе нападения на объекты гражданской инфраструктуры. Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, "Джабхат Ан-Нусра" / "Хейат Тахрир Аш-Шам" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом. Высказали серьезную обеспокоенность усилением присутствия и террористической активности группировки "Хейат Тахрир Аш-Шам" и других аффилированных с ней террористических организаций, которые угрожают мирным жителям внутри ИЗД и за ее пределами.

Подробно рассмотрена ситуация в Идлибской зоне деэскалации. Страны-гаранты подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу.

Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности САР. Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. Подтвердили свою решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. В этой связи выразили обеспокоенность относительно активизации боевых действий, направленных против гражданского населения. Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике;

Осуждены продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожающие стабильности и безопасности в регионе. Прозвучал призыв их прекратить.

Страны-гаранты выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН.

Была подчеркнута важная роль Конституционного комитета в Женеве, созданного при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Также стороны отметили необходимость скорейшего проведения очередного, 6-го заседания редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета в Женеве. В связи с этим подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе Комитета путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами-участниками Конституционного комитета и спецпосланником Генерального Секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения его устойчивой и эффективной работы;

Страны-гаранты высказали убежденность, что в своей работе Комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы Комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности, руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов.

Также участники встречи вновь выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии коронавируса, которая в значительной степени осложняет работу системы здравоохранения Сирии, социально-экономическую и гуманитарную обстановку. Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международного гуманитарное право и Устав ООН, особенно в условиях пандемии коронавируса.

Была подчеркнута необходимость увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий. В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования прозвучал призыв к международному сообществу, ООН и ее гуманитарным агентствам наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по скорейшему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры: водо- и электроснабжение, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Стороны подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации.

Приветствован состоявшийся 2 июля успешный обмен насильственно удерживаемыми лицами в рамках рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передача тел погибших и поиск пропавших без вести. Проведенная операция продемонстрировала готовность сирийских сторон укреплять меры взаимного доверия при содействии стран-гарантов Астанинского формата, а также подтвердила настрой стран-гарантов на активизацию и расширение взаимодействия в рамках Рабочей группы;

Страны-гаранты выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 16-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане.

Решено провести 17-ю Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане до конца 2021 года с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

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