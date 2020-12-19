Предвыборный штаб Nur Otan заручился поддержкой жителей Лисаковска на выборах

Лисаковск. 18 декабря. Kazakhstan Today - В рамках агитационной работы партии Nur Otan кандидаты в депутаты Лисаковского городского и Костанайского областного маслихатов продолжают работу по разъяснению предвыборной программы партии, передает Kazakhstan Today.

Представители партии провели встречи с жителями 2-го, 5-го и 6-го микрорайонов города, с коллективами ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго", ФАО "Алюминий Казахстана", КБРУ, представителями малого и среднего бизнеса, а также со спортсменами города.

На встречах с населением поднимались вопросы поддержки молодежи, повышения качества здравоохранения. Также говорили о ремонте сети ЖКХ, благоустройстве города и многом другом.

Как отметили в партии Nur Otan, все эти предложения были учтены в предвыборной программе партии по городу Лисаковску, которые обсуждались с общественностью в рамках праймериз.

В результате встреч большинство участников выразили свою поддержку партии Nur Otan и заявили о твёрдом намерении голосовать за партию на предстоящих выборах!

Оплачено за счет средств избирательного фонда Лисаковского городского филиала партии Nur Otan Костанайской области.

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